健康網》低頭滑手機=脖子掛西瓜！ 醫揭「2禁忌姿勢」

醫師表示，滑手機時不要趴著，趴著會使全身壓力放在脊椎上，進而導致肩膀疼痛、手臂麻痺；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人手機不離身，連睡覺都要把手機放在旁邊，堪稱安全感來源，但隨之而來的病症也不少，舉凡肩頸、脖子、手臂痠痛等。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，每低頭滑一次手機，就像在脖子上掛了顆大西瓜，除了適度伸展做好防護外，滑手機姿勢也要注意，不要趴著，趴著會使全身壓力放在脊椎上，進而導致肩膀疼痛、手臂麻痺；也不要半躺臥，此姿勢會使身體力量壓迫到腰椎，容易引起腰酸背痛。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，現代人的生活幾乎離不開手機，但長時間滑手機，恐怕會對身體造成傷害，因此，他也教民眾4個滑手機不傷身的方法。

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滑手機不傷身 4招防護

●挺胸抬頭不駝背：正確滑手機第一步就是先戒掉低頭的壞習慣，保持抬頭挺胸，讓脊椎自然延展呈一直線。如此一來，能有效減少肩頸的壓力，避免長期低頭、過度彎曲頸椎導致的駝背和頸椎疼痛，當個驕傲的孔雀。

●手機拿高不低頭：滑手機時手機舉高一點，別再像隻低頭找米的小雞，應盡量將手機拿到與眼睛平視的高度（大約胸口到下巴的位置）。低頭時頸部的壓力成倍數增加，而平視的姿勢可以讓頭部更自然地保持平衡，減少頸部和肩膀的負擔。

●雙手輪流拿手機：最常見的拿手機方式就是單手持機，但這樣的姿勢長時間下來容易造成手部及腕部的負面影響。建議每一段時間要左右手輪流交換，避免單側肌肉長時間緊繃，減少手腕和前臂的疲勞。同時，也可以透過支撐物，如桌子、椅子或支架，來幫助分擔頸部和手臂的壓力。

●適度休息：每滑30分鐘，讓脖子放個假，做做脖子運動，轉轉扭扭，切記別換成躺著滑。

忌趴著、半躺臥滑手機

謝炳賢說，滑手機時容易維持不良姿勢太久，常常不知不覺中「滑」出駝背和腰痠背痛的毛病，但其實只要調整姿勢，就能有效減少脊椎的負擔。他指出2個滑手機時絕對不要做的姿勢，那就是趴著與半躺臥。

●趴著滑手機：許多人習慣趴在床上滑手機，覺得這樣能讓身體放鬆，但實際上卻會讓背部肌肉持續用力支撐，全身壓力也都會放在脊椎上，進而導致肩膀疼痛、手臂麻痺或脖子僵硬等問題。

●半躺臥姿勢：在床上半坐半躺，只用枕頭支撐背部和頭部的姿勢也要避免，這種姿勢會讓脊椎呈現不自然的彎曲，身體力量會壓迫到腰椎，容易引起腰酸背痛，甚至可能造成腰椎發炎或椎間盤突出。

醫師提醒，半坐半躺姿勢會讓脊椎呈現不自然的彎曲，身體力量會壓迫到腰椎，容易引起腰酸背痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

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