健康網》冬季濕冷腎臟病友吃不消！ 醫：注意這5點

醫師指出，有腎臟病的民眾面對濕冷的天氣除了要做好保暖工作之外，也要特別注意止痛藥成分、水分和鈉鉀磷的攝取量、皮膚保濕；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天濕冷的天氣除了皮膚會乾癢之外，更會加重腎臟的負擔，林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，有腎臟病的民眾面對濕冷的天氣除了要做好保暖工作之外，也要特別注意止痛藥成分、水分和鈉鉀磷的攝取量、皮膚保濕。

冬季腎友5注意

●保暖：林軒任指出，由於腎友除了腎臟病外，可能還有其他慢性疾病，冬天會使血管收縮，造成血壓飆高，容易出現腦中風、心肌梗塞等問題，所以出門時建議戴帽子和圍巾。此外，經常看到腎友穿著一件厚外套來洗腎，進入診間後脫掉外套只剩一件薄長袖，這樣很容易因為體感溫度瞬間下降而著涼，建議務必採洋蔥式穿法。

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●水分攝取量：林軒任表示，天氣冷，大家一定會想喝些熱的取暖，但腎友假如沒有注意水分攝取，很容易因為肺水腫而喘起來。腎友標準水份攝取量為尿量+500cc，假如你是洗腎患者，量體重時比前一天上升三公斤，就代表水份攝取太多了，務必要節制！

●冬令進補：林軒任說明，這些補品不外乎是補充熱量和營養，但因為補湯中的鈉離子、鉀離子、磷離子都非常高，腎友一定要控制飲食。

●NSAIDs止痛藥：林軒任提到，氣溫下降的時候，有些長輩會出現筋骨痠痛，這時候就會吃止痛藥止痛。但要注意，最傷腎的止痛藥為非類固醇類消炎止痛藥，雖然非常速效，但也容易傷腎臟。假如你有腎臟病，最近出現筋骨痠痛，看醫生時，務必告知醫師有腎臟病史，這樣醫師開藥時，才能避開傷腎的藥物喔！

●皮膚保濕：林軒任說，到了冬天皮膚容易乾癢，腎友們更不用說了，因為毒素累積，使得水分、油脂不容易留住，皮膚癢的機會比一般人更高，所以建議洗澡後擦不含酒精成分的乳液，假如真的癢到受不了，可以尋求皮膚科醫師的協助。

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