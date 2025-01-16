健康網》Meta取消事實查核怎麼教小孩？ 專家建議做這件事

專家建議，家長可以帶著孩子一起閱讀或觀看主流媒體、新聞，看得越多，媒體識讀能力越強，在社群網站看到貼文時，才會有評判是非對錯的能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕社群媒體「臉書」（Facebook）和IG（Instagram）母公司Meta於本月7日宣布，取消「獨立第三方事實查證」機制，美國紐約霍夫斯特拉大學傳播學院副教授吳靜思建議家長，可以帶著孩子一起閱讀或觀看主流媒體、新聞，看得越多，媒體識讀能力越強，在社群網站看到貼文時，才會有評判是非對錯的能力。

《CNN》報導，投身兒童政策與媒體議題逾20年、常識媒體（Common Sense Media）創辦人及執行長詹姆士．史戴爾（音譯，James P. Steyer）表示，要確認社群貼文是否正確，可以從主流媒體來觀察，教導孩子在看到新資訊時，該考慮「內容是誰製作的」、「製作者是否值得信任」、「誰能從這些內容受益或受到傷害」等，若有貼文能讓孩子有很大的情緒起伏，應要將這種貼文視為危險訊號。

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吳靜思表示，孩子及家長要記得「病毒式傳播並不等於真相」，不該因為某件事情很多人贊同留言、喜歡、分享，就認為是真實的，因為人們天性喜歡分享「異常的故事」，讓假消息傳播的更快。像文法或用字遣詞方面的小錯誤，都可能是假消息露出的馬腳。她也鼓勵孩子們仔細觀察圖片或影片的細節，像是手指頭數量錯誤可能代表這是AI產生的訊息。

吳靜思提醒，即使家長已經懷疑孩子所接收到的訊息是假的，也別直接跟孩子說「這是假的」或一笑置之，應該與孩子一起研究，探討「從什麼方面來看這個消息是假的」，並機會教育孩子學無止盡。由於Meta的新政策上路，未來兒童可能在社群網站上接觸到更危險的內容，家長們可以透過教導孩子「該如何判斷」來保護他們，就會知道什麼訊息是值得信任的，也能避免有問題的貼文影響孩子們的成長。

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