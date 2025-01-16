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低碳飲食結合心血管健康 營養師分享「護心低碳」年菜
〔記者劉婉君／台南報導〕過年期間大魚大肉容易有高油、高鹽、高糖的「三高」隱憂，不僅增加心血管的負擔，也對環境造成影響。奇美醫院營養科分享「護心低碳」年菜，讓年節吃得健康又護心。
奇美醫院營養科營養師江騏臻指出，根據衛生福利部的調查，心血管疾病自2009年以來，穩居國人10大死因第2名，許多風險因素如高血脂、高血壓、糖尿病與不健康飲食習慣，均可透過調整生活方式來改善。
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江騏臻說，低碳飲食已成為一種環保趨勢，並且與護心飲食的健康理念不謀而合，兩者皆鼓勵多蔬果、未精製穀類的攝取，減少紅肉比例，並選擇當季當地食材。
她建議把握3個小撇步，護心又永續：
第1：烹煮時選用在地當季且繽紛的蔬果，足量的蔬菜不僅可以增加飽足感，避免攝取過多油膩食物，還能提供豐富的礦物質和植化素。
第2：蛋白質的選擇依照碳排放量從低到高為「豆、魚、蛋、肉」順序。植物性蛋白質相較於動物性蛋白質，富含植物固醇及膳食纖維，且飽和脂肪含量較低，需避免攝取過多膽固醇，留意蟹膏、蝦頭、蝦卵、蝦膏、烏魚子或是內臟類等。
第3：以未精製穀類如糙米、藜麥、燕麥等，取代飯麵等精製澱粉，不僅可以攝取更完整的穀類營養，例如維生素B群、維生素E及礦物質，還能降低加工所需的能源消耗。建議每餐再搭配一茶匙無調味堅果，適量攝取好油，幫助身體維持運轉及代謝，讓護心效果更到位。
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