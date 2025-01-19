健康網》不只好油！ 專家揭6堅果營養素：它含褪黑激素

營養師表示，堅果不只含好油，還富含其他營養素，像核桃有褪黑激素，能助眠，開心果含有Omega-7，有助於調節脂肪代謝；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年即將到來，最開心的事就是抱著堅果、零食在沙發上追劇。營養師蔡宜方在臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」發文分享，堅果在六大類食物中屬於油脂量非常豐富的食物，但它不只含有好油，更有其他營養素。像核桃含有褪黑激素，能助眠；開心果含有Omega-7，有助於調節脂肪代謝；帶膜花生富含白藜蘆醇，能維持腦部健康等。

蔡宜方表示，比起很多零食餅乾，堅果更能為身體帶來好處，例如：核桃有大量的Omega-3必需脂肪酸，是素食者的Omega-3脂肪酸來源之一，特別能支持腦部健康。其他堅果類中也有不同比例的巨量及微量營養素，多元攝取能帶給身體不同的健康益處。

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她也建議，民眾在挑選時，可以選擇沒有添加調味料的「原味無鹽堅果」，不僅能品嘗到堅果本來的清香，還能顧及健康。

營養師建議民眾挑選沒有添加調味料的「原味無鹽堅果」；示意圖。（圖取自photoAC）

6堅果營養素比一比

●杏仁：富含鈣質、活性維生素E（α-生育酚）、維生素B2及單元不飽和脂肪酸-油酸，對於抵禦氧化傷害、支持皮膚及免疫健康很有幫助，另外，高油酸也能幫助調整壞膽固醇。

●核桃：脂肪含量在堅果類中特別高，且大多為Omega-3的次亞麻油酸，不僅可以抗發炎，更有助於心、腦血管健康。同時亦富含褪黑激素，對於調節睡眠有所幫助。

●腰果：蔗糖比例在堅果類中偏高，吃起來有淡淡的甜味，脂肪酸組成多為飽和的硬脂酸及單元不飽和的油酸，油脂穩定性相對較佳，且具心血管保護力。

●開心果：膳食纖維含量豐富，且有很多微量元素，如鉀、類胡蘿蔔素、維生素A、B6、色胺酸，提供視力、神經保護。另外，還含有大量的Omega-7脂肪酸-棕櫚烯酸，有助於調節脂肪代謝、膽固醇組成。

●花生：蛋白質含量高，而脂肪酸中以飽和脂肪酸-花生酸含量特別高，帶膜花生的微量營養素豐富，如菸鹼酸、白藜蘆醇，能協助抗氧化、維持腦部健康。

●南瓜籽：在堅果中有相對高量的蛋白質，其他微量元素也很多樣，如鎂、鐵、鋅、磷，故有男人需要多吃南瓜籽的說法。它的Omega-7棕櫚烯酸非常豐富，Omega-6亞麻油酸也不低。

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