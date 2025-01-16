屏東榮總院長吳東霖屆退 王瑞祥接任

屏東榮民總醫院創院長吳東霖（左）屆退，由高雄榮總台南分院長王瑞祥（右）接任新院長，今舉行交接典禮，由退輔會副主任傅正誠監交。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東榮民總醫院創院長吳東霖屆退，由高雄榮總台南分院長王瑞祥接任，今天下午舉行交接典禮，由退輔會副主任傅正誠監交，屏東縣各界代表皆前往參加。王瑞祥表示，共好是他施政目標，將把員工照顧好、防疫做好、學生教好、醫療人力和組織文化連結做好、與各相關機構合作共好，守護好屏東。

傅正誠表示，屏東榮民總醫院111年11月18日在前總統蔡英文的祝福下設立，2年多來，在屏東生根茁壯，現在創院總院長吳東霖屆退，今日交棒給新院長王瑞祥，繼續守護屏東鄉親、榮民眷的健康。

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新任王瑞祥總院長畢業於陽明大學醫學系、長榮大學管理研究所博士，歷任永康榮民醫院擔任一般兒科主任、台北榮總新竹分院副院長及高雄榮總台南分院長等職務，未來施政表明要做好員工福利、重視社區及各機關的關係，做好防的工作，造福鄉里。

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