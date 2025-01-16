自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

屏東榮總院長吳東霖屆退 王瑞祥接任

2025/01/16 16:23
屏東榮總院長吳東霖屆退 王瑞祥接任

屏東榮民總醫院創院長吳東霖（左）屆退，由高雄榮總台南分院長王瑞祥（右）接任新院長，今舉行交接典禮，由退輔會副主任傅正誠監交。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東榮民總醫院創院長吳東霖屆退，由高雄榮總台南分院長王瑞祥接任，今天下午舉行交接典禮，由退輔會副主任傅正誠監交，屏東縣各界代表皆前往參加。王瑞祥表示，共好是他施政目標，將把員工照顧好、防疫做好、學生教好、醫療人力和組織文化連結做好、與各相關機構合作共好，守護好屏東。

傅正誠表示，屏東榮民總醫院111年11月18日在前總統蔡英文的祝福下設立，2年多來，在屏東生根茁壯，現在創院總院長吳東霖屆退，今日交棒給新院長王瑞祥，繼續守護屏東鄉親、榮民眷的健康。

新任王瑞祥總院長畢業於陽明大學醫學系、長榮大學管理研究所博士，歷任永康榮民醫院擔任一般兒科主任、台北榮總新竹分院副院長及高雄榮總台南分院長等職務，未來施政表明要做好員工福利、重視社區及各機關的關係，做好防的工作，造福鄉里。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中