健康網》6招幫冰箱大掃除！ 營養師：「這存放法」更省電

營養師建議，食物用保鮮盒裝好或保鮮膜封好後再冰入冰箱，可保持冰箱清潔；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆年快到了，相信大家陸續開始大掃除！營養師彭逸珊表示，想要確實做好冰箱清潔，建議掌握6原則，包括：善用保鮮盒、確實做好封裝、最多放7-8分滿、上下層分類、分區存放，讓冰箱更省電。另外，為避免時才放到過期，可將有效日期標示於顯眼處。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文提醒，年前冰箱清潔，若只是將東西拿出來重新擺放，恐過沒多久又會變回整理前那樣，因此整理出6個冰箱清潔收納方法，維持冰箱整齊乾淨，也能減少食材放到過期的機率：

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●善用保鮮盒／袋：分裝好小份量再冷凍，避免食材重複解凍影響品質。

●最多放7-8分滿：冰箱只放到7-8分滿，讓冷空氣有空間順暢流動、食材確實冷卻。

營養師建議，冰箱只放到7-8分滿，讓冷空氣有空間順暢流動、食材確實冷卻；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●上下層分類超重要：熟食放上層，生食放下層，避免生食的血水和髒污污染到熟食。

●封好再放入冰箱：將食物用保鮮盒裝好或保鮮膜封好後再冰入冰箱，預防湯汁傾倒，保持冰箱清潔。

●將有效日期標示於顯眼處：用標籤紙或奇異筆將有效日期大大寫在包裝上，一目瞭然更方便處理快到期的食材或調料。

●分區存放超省電：蔬果、肉類、調味料、熟食等分區域存放，方便拿取也減少開門的時間。

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