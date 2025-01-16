哈佛研究：加工紅肉每日逾21克 恐增失智與認知衰退風險

加工紅肉攝食過量，恐增失智風險。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，美國哈佛大學公共衛生學院的一項最新大型研究指出，經常食用加工紅肉，例如培根、熱狗、香腸、義大利臘腸（salami）與波隆那紅腸（bologna），可能增加罹患失智症（dementia）及認知能力下降的風險。該研究發表於《神經學》（Neurology）期刊，進一步強化了加工紅肉對健康潛在危害的證據。

衛生機構長期呼籲民眾減少加工紅肉攝取，因其與心血管疾病、癌症及第二型糖尿病相關。此項研究則首次揭示加工紅肉可能與失智症及較差認知功能相關。研究指出，加工紅肉中高含量的鈉、飽和脂肪以及硝酸鹽和亞硝酸鹽等化學添加物可能是關鍵因素。此外，研究發現，若每天以堅果、豆類等植物性蛋白質替代一份加工紅肉，可降低 19% 的失智症風險，並減少 1.37 年的認知老化；以雞肉或魚肉取代亦能達到相似效果。

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這項研究分析了超過13.3萬名美國參與者，研究期長達40年，受試者包括護理師、醫師與牙醫等醫療專業人士。他們定期回答有關飲食、體重、運動與其他生活習慣的問卷，並接受記憶與認知測試。此外，研究追蹤失智症診斷及相關死亡率，結果顯示，每日食用四分之一份（約21克）或更多加工紅肉的人，失智症風險增加 13%，主觀認知能力下降的風險高出 14%。而每日每多食用一份加工紅肉，其語言理解與記憶能力的老化速度加快1.69年。

相較之下，未加工紅肉（如牛肉、豬肉、羊肉）並未顯示與失智症或認知衰退風險增加有關聯。研究作者強調，該研究屬於觀察性質，無法證明加工紅肉與失智症間的因果關係，可能還涉及其他生活習慣或未納入的變因。然而，類似研究也支持該結論，例如英國一項涵蓋 50 萬名成人的研究顯示，每日攝取約 28 克加工紅肉的人，整體失智症風險增加 44%，其中阿茲海默症（失智症的一種）風險則增加 52%。

本篇研究作者特別提醒，這項研究為觀察性質，只能顯示食用加工紅肉與較差認知功能之間的關聯性，但不能證明因果關係。

專家指出，降低加工紅肉攝取對健康有明顯益處。哈佛公共衛生學院營養系助理教授王丹尼爾（Daniel Wang）表示，取代加工紅肉不僅減少有害物質的攝入，還能增加有益營養素的攝取。他建議民眾多選擇雞肉、魚類、堅果、豆類及低脂乳製品等健康蛋白質來源，並提到堅持攝取富含 Omega-3 脂肪酸的海鮮，對心血管與腦部健康尤為有利。

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