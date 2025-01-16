自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

哈佛研究：加工紅肉每日逾21克 恐增失智與認知衰退風險

2025/01/16 15:58

加工紅肉攝食過量，恐增失智風險。（法新社資料照）

加工紅肉攝食過量，恐增失智風險。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導，美國哈佛大學公共衛生學院的一項最新大型研究指出，經常食用加工紅肉，例如培根、熱狗、香腸、義大利臘腸（salami）與波隆那紅腸（bologna），可能增加罹患失智症（dementia）及認知能力下降的風險。該研究發表於《神經學》（Neurology）期刊，進一步強化了加工紅肉對健康潛在危害的證據。

衛生機構長期呼籲民眾減少加工紅肉攝取，因其與心血管疾病、癌症及第二型糖尿病相關。此項研究則首次揭示加工紅肉可能與失智症及較差認知功能相關。研究指出，加工紅肉中高含量的鈉、飽和脂肪以及硝酸鹽和亞硝酸鹽等化學添加物可能是關鍵因素。此外，研究發現，若每天以堅果、豆類等植物性蛋白質替代一份加工紅肉，可降低 19% 的失智症風險，並減少 1.37 年的認知老化；以雞肉或魚肉取代亦能達到相似效果。

這項研究分析了超過13.3萬名美國參與者，研究期長達40年，受試者包括護理師、醫師與牙醫等醫療專業人士。他們定期回答有關飲食、體重、運動與其他生活習慣的問卷，並接受記憶與認知測試。此外，研究追蹤失智症診斷及相關死亡率，結果顯示，每日食用四分之一份（約21克）或更多加工紅肉的人，失智症風險增加 13%，主觀認知能力下降的風險高出 14%。而每日每多食用一份加工紅肉，其語言理解與記憶能力的老化速度加快1.69年。

相較之下，未加工紅肉（如牛肉、豬肉、羊肉）並未顯示與失智症或認知衰退風險增加有關聯。研究作者強調，該研究屬於觀察性質，無法證明加工紅肉與失智症間的因果關係，可能還涉及其他生活習慣或未納入的變因。然而，類似研究也支持該結論，例如英國一項涵蓋 50 萬名成人的研究顯示，每日攝取約 28 克加工紅肉的人，整體失智症風險增加 44%，其中阿茲海默症（失智症的一種）風險則增加 52%。

本篇研究作者特別提醒，這項研究為觀察性質，只能顯示食用加工紅肉與較差認知功能之間的關聯性，但不能證明因果關係。

專家指出，降低加工紅肉攝取對健康有明顯益處。哈佛公共衛生學院營養系助理教授王丹尼爾（Daniel Wang）表示，取代加工紅肉不僅減少有害物質的攝入，還能增加有益營養素的攝取。他建議民眾多選擇雞肉、魚類、堅果、豆類及低脂乳製品等健康蛋白質來源，並提到堅持攝取富含 Omega-3 脂肪酸的海鮮，對心血管與腦部健康尤為有利。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中