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健康 > 心理精神

健康網》7年之癢真的存在？ 心理師解析關鍵「1原因」

2025/01/16 21:47

心理師表示，在一起6-10年的情侶因為太了解對方，有時一個眼神就知曉對方在想什麼，這樣的「可預測性」容易讓人產生倦怠感；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，在一起6-10年的情侶因為太了解對方，有時一個眼神就知曉對方在想什麼，這樣的「可預測性」容易讓人產生倦怠感；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛情長跑的情侶多半都聽過「7年之癢」一詞，但它是真的嗎？台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，關係滿意度的結束平均會有一個週期，大概是6-10年左右的時間，7年之癢即涵蓋在此。她進一步說明，愛情長跑的情侶因為太了解對方，有時一個眼神就知道對方在想什麼，這樣的「可預測性」容易使人對關係產生倦怠感、想分手。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發影片表示，一對情侶在一起平均6-10年左右會面臨關係滿意度結束的考驗。進入關係的前2-3年充滿未知，新鮮感十足，第5-6年趨於平穩，來到6-7年時，已十分熟悉彼此，一個眼神、一個動作，甚至不用看對方，就知道對方在想什麼、需要什麼，這樣的可習慣性跟可預測性，會讓人對關係產生倦怠感，較容易結束感情。

3招維繫長跑愛情

余佳容分享，許多來諮商的個案談到情感問題時都表示感情雖然穩定，但已經沒有過去的甜蜜感，另一半之於生活，更多是種習慣，也不乏覺得這段感情食之無味、棄之可惜的感覺。所以，她提醒，跟另一半的互動中，是否有「儀式化」其實蠻重要的，她也補充3個讓感情恢復甜蜜的小秘訣，幫助民眾生活感情兩不誤。

心理師提醒，跟另一半的互動中保有「儀式感」很重要，有時候可以製造小驚喜增進感情；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師提醒，跟另一半的互動中保有「儀式感」很重要，有時候可以製造小驚喜增進感情；圖為情境照。（圖取自freepik）

●情感表達：表達愛和欣賞，不僅僅是言語上的，還包括行動和小驚喜，為平淡生活中增添一點出其不意。余佳容建議，要告訴對方自己愛他，不要認為他知道。

●時間管理：為彼此建立專門的約會時間，重視對方的存在，無論是在家中一起看劇還是外出去吃頓晚餐、特定規劃一段時間一起去某個地方旅行，又或者每逢節日就找一間好吃的餐廳慶祝等。

●親密接觸：很多情侶在長跑多年後，就漸漸開始減少擁抱親吻牽手等等肢體接觸，在培養親密關係中，肢體接觸是很重要的一環，在出門或睡前試著親親抱抱另一半。

余佳容說，試著回想那些讓自己心動的時刻，大多都是平凡的瞬間，所以讓感情升溫的小撇步就藏在這些日常的小細節中，看似不起眼，但確實是維繫感情的重要關鍵，尤其是規劃專屬於彼此的約會時間，在這個專屬時間中，雙方會有更多溝通交流的機會，從而有重新了解對方的可能。

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