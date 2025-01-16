華航董座謝世謙逝》護心飲食大公開 這樣吃護血管

華航董事長謝世謙驚傳於今（16）日上午過世，享壽73歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕華航董事長謝世謙驚傳於今（16）日上午因心肌梗塞過世，享壽73歲。

報導指出，他在昨（15）日還抱病出席華航企業工會團體協約，致辭時說我被傳染感冒。不料幾個小時後傳來猝逝消息。昨日下午謝世謙戴著口罩出席現場，並稱自己「感冒了」。

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據報導，現年73歲的謝世謙曾任華航台北分公司營業經理，派駐印尼、高雄分公司總經理、澳洲分公司總經理以及行銷副總等職務。2016年在空服員罷工案後，接任華航總經理。並且2019年他接任董事長，且因為對工會釋出誠意且對成本理解相當熟稔，獲得工會認同。

營養師高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」提醒，這樣吃幫助保護血管。

●天然好油：植物油、堅果種子、深海魚

不飽和脂肪酸可降低壞膽固醇、冠狀動脈相關疾病的發生率、維持心血管順暢。

●膳食纖維：全穀雜糧、深綠色蔬菜、脆彈蔬菜（木耳、海帶）

膳食纖維在腸道中可降低壞膽固醇的吸收率，幫助降低血液中的壞膽固醇。

●各色食材：蔬果都吃、彩虹飲食

不同顏色的蔬果有不同的植化素，都有抗氧化、抗發炎的效果。可預防心臟疾病，維持血管健康。

●大豆異黃酮：黃豆、黃豆製品

降低血管中壞的膽固醇、增加好膽固醇，預防血管硬化阻塞、維持心血管健康。

●減法烹調：蒸煮滷烤燉、少鹽少調味

避免增加罹患慢性病的風險，保留食材營養價值，維持健康心臟、血管疏通。

●零食選天然：黑可可、無糖綠茶、堅果種子

含有多酚的食材 可維持血管健康順暢；零食避免選高油、高糖的加工食品。

高敏敏提醒，盡量減少飲酒，飲酒會促使血管收縮、加重心臟負擔！建議盡量避免飲酒，如有需要，以茶水代酒。還有很重要的 切記要「多喝水」血液才能保持順暢不濃稠。另外，自己的體重乘以30到40，是每天需要的水量。假設60kg的成人，一天所需水量大約1800～2400ml。若有心臟病、慢性肝病或需要限制水分攝取之病人，則需諮詢醫師建議。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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