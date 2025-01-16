健康網》吃火鍋掌握7心法不怕胖！ 營養師授正確飲食順序

營養師分享7個吃火鍋撇步，選清湯、低脂肉、蔬菜、少加工火鍋料、少沾醬、搭配無糖茶，以及正確飲食順序；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕火鍋是許多人冬季的最愛，冷冷的天喝上1碗熱熱的湯，實在太幸福了！不過，營養師侯沂錚在臉書專頁「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文提醒，如果選擇不當，可能導致攝取過多熱量和鈉，她分享7個飲食撇步，如選清湯、低脂肉、蔬菜、少加工火鍋料、少沾醬、搭配無糖茶，以及正確飲食順序，先煮蔬菜，再喝湯，最後再煮肉類，就能有效控制熱量攝取。

健康吃火鍋7招 慎選飲品、鍋料

●選擇清澈湯底：選擇昆布、蔬菜或藥膳鍋等清澈湯底，這些湯頭熱量較低，避免辣味、豚骨等油脂含量高的湯底。

請繼續往下閱讀...

●優先攝取蔬菜：在火鍋中，先煮蔬菜不僅能增加纖維攝取，還能幫助減少後續高熱量食材的攝入。選擇大塊的蔬菜，如香菇、高麗菜，避免油脂被吸收。

●挑選低脂肉：選擇海鮮（如蝦、魚片）、雞肉等低脂蛋白質，避免五花、牛五花等高脂肉類。這樣不僅能控制熱量，還能獲得優質蛋白。

●謹慎選擇火鍋料：減少加工火鍋料，火鍋料通常含有高油脂和鈉，建議限制攝取。若必須選擇，可挑選以海鮮或蔬菜為基底的火鍋料，如蟹肉棒、香菇丸等。

營養師表示，在選擇火鍋料時可挑選以海鮮或蔬菜為基底的火鍋料，如蟹肉棒、香菇丸；示意圖。（圖取自freepik）

●控制沾醬攝取：沾醬往往是隱藏熱量的罪魁禍首，以沙茶醬為例，1湯匙就有超過100大卡。建議使用白醋或辛香料（如蒜、辣椒）增添風味。

●飲品選擇：搭配無糖茶或水，避免含糖飲料及高熱量甜點，如霜淇淋和冰淇淋，以減少額外熱量攝取。

●飲食順序：正確食用順序，建議先煮蔬菜，再喝湯，最後再煮肉類。這樣可以有效控制食量並減少熱量攝取。

侯沂錚表示，透過以上的小撇步，民眾可以在享受火鍋的同時，不必擔心體重上升，記得保持均衡飲食和適度運動，讓火鍋成為健康生活的一部分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法