健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

坣娜胰臟癌逝》胰臟癌奪多位名人性命 醫：+40歲有糖尿病要警戒

2025/10/30 13:05

「美聲天后」坣娜傳出胰臟癌病逝，享年59歲。（張曼芸提供）

〔健康頻道／綜合報導〕「美聲天后」坣娜傳出罹患胰臟癌，享年59歲。事實上，由於胰臟癌早期症狀不明顯，患者很難早期發現，因此不少名人，包括知名男高音帕華洛帝（Luciano Pavarotti）、知名演員派翠克·史威茲（Patrick Swayze）、中研院前院長李遠哲夫人吳錦麗，以及我國前駐泰國代表李應元等人，均因罹患胰臟癌而病逝。

不少名人由於胰臟癌而病逝，除了上述的名人以外，還有香奈兒前創意總監卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld），於2019年因胰臟癌去世。台灣資深藝人巴戈，於2023年因胰臟癌過世。台灣知名體育主播傅達仁，於2018年因胰臟癌病逝。台灣資深演員李麗鳳，於2018年因胰臟癌病逝，令關心他們的親人與粉絲萬分不捨。

根據衛生福利部豐原醫院衛教資料表示，一般稱的胰臟癌是指，由胰臟的外分泌腺導管長出的腺癌。好發年齡為30-70歲，平均年齡56歲，男性國人得胰臟癌的機率幾乎是女性的2倍，可能和男性抽菸比率較高有關。

胰臟癌高危險因子

1.好發於男性，是女性的2倍。

2.年齡：大部分發生於60歲以上，而經常主訴上腹部有非特異性上腹部不適感者。

3.吸菸及酗酒。

4.飲食：生活中攝取肉類或脂肪比例偏高者，胰臟癌發生率增加。

5.曾接受過部分胃切除、慢性胰臟炎及糖尿病患者，也較易罹患胰臟癌 而胰臟癌本身也可能造成慢性胰臟炎及糖尿病，三者關係密切。

6.遺傳：有幾種遺傳性疾病會增加胰臟癌的發生率，例如：遺傳性胰臟炎，家族一等親中有2個以上胰臟癌患者，其發生率較一般人高2.8到18倍。

豐原醫院建議預防胰臟癌的生活指引如下：

1.戒菸、少喝酒；少喝咖啡、茶等刺激性飲料。

2.勿攝取過量的動物性脂肪、高蛋白食物，多吃黃綠色蔬果，補充纖維質食物。

3.多補充富含植物性蛋白質、維生素 C、E 及礦物質鈣、硒的食物。

4.勿食用含硝化鹽的食物。

5.已罹患急性或慢性胰臟炎者要積極接受治療。

6. 40歲以上者，或有胰臟炎、胰臟癌、糖尿病等疾病家族史的人，要定期接受健康檢查。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

