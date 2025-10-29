心衰照護更精準！奇美醫合作美國心臟學會 3策略提升病人安全

奇美醫學中心與美國心臟學會簽約合作。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心與美國心臟學會（American Heart Association；AHA）再度合作，雙方今（29）天簽署「品質改善計畫（Quality Improvement Programs）」協議，透過「臨床實證」、「跨專業整合」與「AI智慧醫療」等3大策略並進，提升台灣心臟衰竭的照護品質，以及病人安全，接軌國際標準並獲得國際認證，讓台灣的心血管照護成為亞洲標竿。

美國心臟學會品質改善計畫合作協議的簽約儀式，今天在奇美醫學中心進行，AHA國際代表Amy Tam親自出席，奇美副院長暨心臟血管內科主治醫師陳志成也帶領跨專業醫療團隊到場，象徵雙方夥伴關係再延續，並宣示打造超越國際水準的心衰照護模式。

奇美的心臟衰竭照護團隊以「整合性照護」為核心，涵蓋心臟血管內科醫師、心臟血管外科醫師、復健科醫師、專科護理師、個案管理師、物理治療師、營養師、藥師等專業成員，提供從住院治療、出院長期追蹤，到居家衛教的完整照護鏈。

陳志成說，合作協議的簽署，象徵台灣心血管醫療品質與國際標準接軌，也為國內心臟衰竭照護開啟新篇章，將透過導入AHA的國際品質指標與教育訓練資源，協助醫療團隊在臨床決策、數據監測與回饋上更臻精準，推動整體心衰照護品質的提升。

陳志成提到，奇美一直持續推動心血管品質管理、臨床研究、健康教育，積極參與AHA國際計畫，並藉由豐富的臨床數據與照護經驗，展現台灣醫療團隊的專業與實力，繼先前的銅獎、特優銀獎之後，2024年再獲頒AHA心臟衰竭照護品質「特優金獎」（Gold Plus Award），展現其期精進的卓越成就，以及專業實力。

奇美教學部長暨心臟血管內科主治醫師廖家德強調，面對高齡化社會與慢性疾病的挑戰，該院積極推動智慧醫療策略，團隊長期深耕心臟衰竭照護，建立臨床資料庫以訓練院內大型語言模型的後訓練，進行風險識別與臨床決策支援，能提前辨識高風險病人並縮短反應時間，來強化照護連續性。

廖家德指出，心臟衰竭是一種由心臟結構或功能異常所引起的臨床症候群，具有高復發率、高住院率及高死亡率，透過早期風險辨識與即時介入，能有效降低再入院率，並大幅提升病人預後的生活品質。

廖家德表示，奇美一直推動以教育訓練、品質指標、研究合作為核心的發展模式，提升台灣心血管照護品質，邁向永續發展，與AHA的合作，除了展現持續優化照護品質的決心之外，也讓全世界有機會看見台灣心臟衰竭照護團隊的卓越表現，並以臨床成果與照護經驗，展現台灣醫療團隊的專業與國際競爭力。

奇美醫學中心與美國心臟學會合作，讓心臟衰竭的照護更精進，提升病人安全。（記者吳俊鋒攝）

