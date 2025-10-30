限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》注意天氣轉涼！流行病蠢動 醫提醒：保護自己這樣做
〔健康頻道／綜合報導〕近期天氣轉涼，不少民眾喉嚨癢癢的、咳個不停而求診。科博特診所院長劉博仁提醒，這是呼吸道病毒活躍的季節，也是流感、COVID-19 以及腸病毒容易傳播的時期。腸病毒不只小孩會得，大人也可能互相傳染。這些病毒最喜歡「密閉空間、群聚，以及免疫力下降」的人群。隨著天氣轉冷，大家躲在室內，病毒也跟著活躍起來，因此防護非常重要。
劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」歸納保護自己的6大良方：
請繼續往下閱讀...
●勤洗手、戴口罩
去人多地方、搭捷運、咳嗽的時候千萬不要大意。
●適度開窗、保持空氣流通
病毒不喜歡新鮮空氣，有風就是贏一半。
●多睡一點
睡眠不足 = 免疫力破洞。每天至少6-7小時，讓免疫軍隊好好充電。
●吃得營養又均衡
多喝溫開水，少喝含糖飲料，蛋白質、維他命 D、鋅、Omega-3 都是免疫的好朋友。雞蛋、深海魚、堅果、多曬太陽都有幫助。
●動一動，代謝提升
餐後散步10–15分鐘也很有效。別忙到整天坐著，血液循環變差，也容易被傳染。
●壓力別爆表
太操勞、太焦慮，免疫力會掉得很快。聽音樂、畫畫、冥想、深呼吸，每天給自己一點放鬆的空間。
劉博仁特別提醒，年長者、慢性病患者及免疫力較弱的人，如果出現「高燒、呼吸急促、胸痛或意識不清」症狀，應立即就醫。符合資格的人也可考慮接種流感疫苗，增加身體防護力。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應