健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

糖尿病非絕症！ 醫建議3招積極控糖 生活也能與常人無異

2025/10/30 15:01

莊宗儒醫師表示，糖尿病非絕症，只要積極控制血糖，生活也能和常人無異。（記者陳建志攝）

莊宗儒醫師表示，糖尿病非絕症,只要積極控制血糖,生活也能和常人無異。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中49歲林姓男子，近來常感到口渴，體重也莫名減輕，就醫檢查才發現血糖高達600mg/dl，糖化血色素更是超過13%，確診糖尿病急性症狀住院治療，讓他相當沮喪；另一位52歲張姓女子，有糖尿病家族史，近日也檢查出糖化血色素、空腹血糖超標，擔心將與併發症為伍，所幸兩人經由飲食控制、規律運動與按時服藥，都讓血糖恢復正常值。

國軍台中總醫院新陳代謝科醫師莊宗儒表示，門診實務中常見糖尿病患者因初診血糖過高而感到恐慌與無助，一聽到「糖尿病」三個字，就覺得人生從此變了樣，其實只要願意配合治療與生活管理，糖尿病並非不可控。

莊宗儒表示，49歲林先生是上班族，近3個月來常感到口渴、頻尿且體重莫名減輕。原以為只是工作壓力大感到疲倦，直到症狀嚴重掛急診，檢查才發現血糖高達600mg/dl，糖化血色素也超過13%（正常值4.0%～5.6%間），確診糖尿病急性症狀緊急辦住院，為此感到沮喪，認為以後「什麼都不能吃」。

不過在醫療團隊指導下，林男配合飲食控制、規律運動並按時服藥，成功將血糖控制在理想範圍，3個月後，糖化血色素降到 5.6%，空腹血糖回復到跟正常人一樣。

莊宗儒表示，另一位52歲張女士，近來常覺得口渴、頻尿、疲倦，再加上有糖尿病家族史到院門診，檢查後發現糖化血色素達10.2%，空腹血糖264mg/dl也偏高，得知後憂心忡忡，認為自己未來將與併發症為伍，所幸與醫療團隊配合，除服用降血糖藥物，進行飲食調整，採用低醣、高纖飲食，減少精緻澱粉與含糖飲料，且每週快走5次，每次30分鐘以上，配合血糖監測，讓她3個月後糖化血色素、空腹血糖都恢復正常。

莊宗儒提醒，民眾若出現頻尿、口渴、體重減輕或容易疲倦等現象，有可能是糖尿病，應及早就醫檢查釐清，若是糖尿病在妥善管理下也能大幅提升生活品質。

