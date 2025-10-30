限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
桃園開辦假日輕急症中心 讓民眾假日生病不必跑急診
〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決民眾假日就醫困難、急診室一位難求問題，桃園市政府衛生局自11月2日起開辦假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），初期選定龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、中壢中美醫院，服務時間為每週日、國定假日早上8點至晚間12點，針對成人及兒童之感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，達到輕重症分流目的。
衛生局主任秘書陳玉澤表示，假日僅約兩成西醫診所開診，導致大量輕症病患湧入急診，UCC的設立，正是為了改善醫療分流，讓急診資源能專注照顧重症患者，提升整體醫療效率，衛生局也將持續觀察UCC執行成效，滾動調整服務內容與據點設置，期盼提供市民更便利的就醫環境。
請繼續往下閱讀...
他說，以往民眾因假日無診所服務而前往大型醫院急診，造成醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院等醫院的急診室人滿為患，設立UCC，可以讓大醫院急診資源救治更多病危傷患。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應