自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

桃園開辦假日輕急症中心 讓民眾假日生病不必跑急診

2025/10/30 14:18

衛生局協調4家醫院於假日開設輕急症中心，達到輕重症分流目的。（衛生局提供）

衛生局協調4家醫院於假日開設輕急症中心，達到輕重症分流目的。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決民眾假日就醫困難、急診室一位難求問題，桃園市政府衛生局自11月2日起開辦假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），初期選定龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、中壢中美醫院，服務時間為每週日、國定假日早上8點至晚間12點，針對成人及兒童之感冒發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、肌肉骨骼痠痛等症狀提供專業診療，達到輕重症分流目的。

衛生局主任秘書陳玉澤表示，假日僅約兩成西醫診所開診，導致大量輕症病患湧入急診，UCC的設立，正是為了改善醫療分流，讓急診資源能專注照顧重症患者，提升整體醫療效率，衛生局也將持續觀察UCC執行成效，滾動調整服務內容與據點設置，期盼提供市民更便利的就醫環境。

他說，以往民眾因假日無診所服務而前往大型醫院急診，造成醫院急診壅塞，讓林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院等醫院的急診室人滿為患，設立UCC，可以讓大醫院急診資源救治更多病危傷患。

桃園市政府衛生局自11月2日起開辦假日輕急症中心。（衛生局提供）

桃園市政府衛生局自11月2日起開辦假日輕急症中心。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中