健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南市登革熱4型病毒全出現 避免重複感染出國旅遊防蚊不可少

2025/10/30 12:34

南市登革熱監測人員持續於確診者工作地環境病媒蚊監測、掃蚊和防治。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕南市衛生局統計，截至10月29日止，台南市登革熱確診病例計19例，其中境外16例，本土3例，包括4種血清型別，且均來自東南亞地區。依據流行病學資料顯示，重複感染不同血清型別將增加重症的機率，因此，民眾出國旅遊仍應防範感染登革熱。

南市衛生局表示，近年氣候暖化，東南亞地區登革熱疫情日趨嚴重，病例數屢創新高，使不同登革熱病毒型別隨人口流動進入台灣的機會增加。依據疾管署監測資料，國內登革熱本土病例25例，境外移入病例216例，天氣雖已轉涼，但白天氣溫仍適合病媒蚊活動及生長，加上境外登革熱病例數持續發生，防治工作不容忽視。

衛生局表示，登革熱防治首要重點為清除孳生源，在此波本土疫情，民眾及機關單位仍須主動清除積水容器。對於新入境的移工，雇主及仲介應監測其健康狀況14天，若有發燒、肌肉酸痛、腹瀉等不適症狀，應於24小時內通報衛生主管機關並協助移工就醫。

衛生局籲請醫療院所加強通報，如發現登革熱疑似症狀民眾，務必善用登革熱NS1快篩檢驗並通報，以利及早進行相關防治作為。

