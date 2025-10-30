自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

與時間賽跑 立委楊曜希望卸任前完成2大醫療目標

2025/10/30 14:07

衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓，已由賴清德總統主持動土典禮。（記者劉禹慶攝）

衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓，已由賴清德總統主持動土典禮。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕4連霸民進黨籍立委楊曜，因飽受長期失眠之苦，提前宣布本屆任期結束，不再尋求連任之路。在剩餘的最後2年任期，楊曜希望完成衛生福利部澎湖醫院長照醫療大樓、三總澎湖分放射腫瘤治療中心，提供澎湖民眾更好的醫療服務品質。

楊曜從2012年擔任立委以來，一直在衛環委員會為健全澎湖的醫療努力。先是協調醫學中心支援澎湖醫療以緩解醫師人力不足的情況，一面進行在地公費醫師養成計畫，現在這些頂尖的澎湖青年醫師已經陸續返回澎湖進行服務。硬體方面，心導管室、化療中心、高階核磁共振和電腦斷層等等相關高階設備也都已建置完成，正在線上和2家醫院的優秀醫師，一同守護澎湖鄉親的生命和健康。

隨著超高齡社會來臨，醫療和長照的需求與日俱增，因此在2019年，楊曜提出醫療長照大樓的構想，經過無數次的會議，行政院於2022年8月9號核定9億7千萬的經費，後續為增加服務量能，於2024年1月29日，行政院核定修正 總經費為15億7850萬元。這棟因應高齡化需求而建置的醫療長照綜合大樓，已經由總統賴清德抵澎完成動土典禮作業。

另外，楊曜也獲得軍醫局長蔡建松回應，三總澎湖分院將在未來2年內陸續完成放射腫瘤治療中心（電療設備）、核子醫學 、複合手術室 、達文西手臂等

，這些在幾年前想都不敢想的先進醫學設備，都會趕在楊曜卸任立委前投入澎湖的醫療行列。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中