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健康網》新年幫身體除舊佈新！ 一圖看懂「5器官」保養宜忌
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕新的一年除了家中大掃除外，也別忘了幫身體除舊佈新！營養師彭逸珊表示，平常操勞身體，一不小心就會累積問題，因此整理5臟器保養宜忌表，包括：心臟、肺臟、腸道、腎臟及肝臟保養招式，並提供傷害健康的要點，護健康，遠離疾病。
彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文強調，有些人說努力保養最後還不是一樣，但真的會不一樣！並分享與朋友的談話內容，朋友說，認真運動、飲控不是為了要有100分的身體，而是為了在高壓工作、忙碌生活之下，還能有超過60分的健康，陪伴心愛的家人、朋友，成就自己的事業、完成人生清單。
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彭逸珊進一步說，其實在聽完朋友說的話後，認為超級有道理，平常規律運動、飲食控制，其實只是為了讓身體維持在一定水準，希望未來不要因為膝蓋痛不能出去玩、因為三高不能大啖美食，甚至因為疾病影響家庭和諧。因此整理5臟器宜忌表：
●心臟
宜：規律運動、優質植物油、無調味堅果。
忌：高鈉飲食、酗酒、油炸物及肥肉。
●肺臟
宜：外出戴口罩、訓練肺活量、嘗試腹式呼吸。
忌：吸菸／二手菸、電子煙。
●腸道
宜：攝取纖維／油脂、多喝水、補充益生菌及酵素。
忌：精緻食物過多、長期便秘。
●腎臟
宜：少量多次喝水、規律排尿。
忌：含糖飲料、重口味飲食。
●肝臟
宜：充足睡眠、攝取優質蛋白質、少喝酒及少熬夜。
忌：過多加工食品，過度食用藥物或保健品。
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