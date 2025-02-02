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健康 > 心理精神

健康網》放鬆才能提升效率！ 心理師授3招：冥想、散步都中

2025/02/02 09:30

心理師表示，每日安排時間放鬆，有助於提高生產力，如冥想、散步等；情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，每日安排時間放鬆，有助於提高生產力，如冥想、散步等；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為，只要埋頭苦幹就能完成很多事情，也比較有效率。但台北同伴心理諮商所所長余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文分享，這會造成身心過度緊繃，反而會讓辦事效率大打折扣。她提供3招「放鬆式高效」的方法，工作間隙短暫休息安排每日放鬆時刻學會分優先級

余佳容指出，當我們忙得不可開交時，大腦會長時間處於高壓狀態，壓力荷爾蒙（如皮質醇）會持續分泌，導致注意力下降、情緒不穩，甚至更容易出錯。造成越想趕進度，卻越趕不成的結果，焦慮感隨之加重，形成惡性循環。她表示，學會放鬆，才能提升生產力。

心理師分享，當我們忙得不可開交時，壓力荷爾蒙會持續分泌，導致注意力下降、情緒不穩；情境照。（圖取自freepik）

心理師分享，當我們忙得不可開交時，壓力荷爾蒙會持續分泌，導致注意力下降、情緒不穩；情境照。（圖取自freepik）

放鬆助於提升生產力3原因

●減少大腦負荷：適度放鬆能幫助大腦從「高壓模式」切換到「恢復模式」，減少壓力荷爾蒙的影響，恢復專注力。

●提升創意與解決問題能力：人在放鬆時，體內默默運作的默網路（Default Mode Network）會被激活，這是與「創意思考」和「深度解決問題」相關的腦區，能幫助我們找到更高效的方式完成工作。

●恢復體力與意志力：過度忙碌會耗盡身心能量，而放鬆能讓身體得到修復，重建我們的專注力和執行力，讓每一步都更有成效。

3招實踐「放鬆式高效」

●工作間隙短暫休息：用番茄工作法（每25分鐘休息5分鐘）分段完成任務。

●安排每日放鬆時刻：可以是冥想、散步、或喝杯咖啡的時間，幫助身心回歸平靜。

●學會分優先級：專注於真正重要的任務，避免為瑣事分散精力。

余佳容提醒，放慢腳步，才能跑得更快。當我們給自己喘息的空間，焦慮會減少，生產力也會隨之提升。記住，越懂得放鬆，才能越高效地實現目標。

心理師建議，每天讓自己有喝1杯咖啡的放鬆時間，能幫助身心回歸平靜；情境照。（圖取自freepik）

心理師建議，每天讓自己有喝1杯咖啡的放鬆時間，能幫助身心回歸平靜；情境照。（圖取自freepik）

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