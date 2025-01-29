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健康網》魚刺卡喉別輕舉妄動！ 醫揭「4不1早」應對方法
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕過年期間餐桌上少不了大魚大肉，進食安全也需留意！高雄小港區明義診所醫師方冠傑在臉書專頁「方冠傑醫師」發文指出，若吃魚或喝魚湯時，魚刺不慎卡在喉嚨，覺得有異物感或喉嚨疼痛時，需注意5原則：不要進食、不要催吐、不要喝醋、不要吃藥、盡早就醫。
魚刺卡喉應對5原則
●不要進食：有些人會想透過大口吞飯、吞水，目的在於將卡住的異物往下推，但方冠傑說，運氣好一點的人，可以順利推下，進入胃部，然後溶解；不過，更常見的情況是異物卡的更深入。
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●不要催吐：消化道卡異物，有些人會想要用催吐的方式，試圖將異物咳出來，但催吐反而會刺激食道蠕動，增加穿孔的危險性。
●不要喝醋：酸性或鹼性物質並「不能」溶解食道內的異物，反而可能會刺激消化道黏膜會使其損傷。
●不要吃藥：消化道卡異物時，千萬不要服用消炎止痛藥物。消炎止痛藥物只能緩解疼痛不適感，但是異物還在，這樣可能會延誤就醫治療時機。
●盡早就醫：尋求耳鼻喉科或是腸胃科醫師協助將異物取出。若尖銳異物刺入太久，可能會造成深部感染穿孔，嚴重時甚至會危及生命。
方冠傑提醒，用餐時，切勿倉促進食、邊吃邊說話、大口喝下含有骨頭或是魚刺的湯品，若真的不小心吞入骨頭、魚刺等異物，坊間流傳的大口吞水、大口吞飯、喝醋、催吐等方式都先不要做，很有可能使得問題越來越嚴重。
方冠傑說，如果消化道的異物不大、扎得不深，可以嘗試使用器械，例如小鑷子輕輕將其挾出，如果嘗試幾次不成功就不要太勉強。排除消化道異物快速且安全的方法，就是「停止進食」，並盡快就醫檢查，請專業醫師取出，不宜久拖，不當一回事。
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