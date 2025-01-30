自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》過年腸道不卡卡！ 營養師教做高纖「越式生菜捲」

2025/01/30 16:46

營養師自製的越式生菜捲，營養又健康；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師自製的越式生菜捲，營養又健康；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間大魚大肉，較少吃到蔬菜水果，是否覺得腸胃卡卡呢？營養師廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享1道高纖料理「越式生菜捲」，富含膳食纖維且熱量低，清爽又好吃，非常適合大魚大肉過後收心的日子食用。

廖欣儀指出，越式生菜捲是越南的特色小吃，QQ的越式米捲皮，包裹著高纖的蔬菜，淋上酸辣沾醬超開胃，而且生菜與蝦仁的熱量也不高，美味之餘也能兼顧健康。

越式生菜捲料理5步驟

1.首先，把蝦、雞胸肉與蒟蒻絲燙過後放涼。

2.接著，把生菜洗淨瀝乾。

3.再來，取1張米紙，在上面噴點水（或沾點水），放在盤子等待軟化。

4.然後在米紙上放上生菜、蒟蒻絲、雞胸肉與蝦仁。

5.最後，從下方往上捲，左右向內收，再把上方往下捲起來即可。

廖欣儀並推薦，想自製清爽沾醬，可準備醬油、魚露、檸檬汁、糖、辣椒末製作，酸酸甜甜又帶點辣感，十分美味。

營養師分享越式生菜捲沾醬的食譜，醬油、魚露、檸檬汁、糖、辣椒末。（圖取自廖欣儀臉書）

營養師分享越式生菜捲沾醬的食譜，醬油、魚露、檸檬汁、糖、辣椒末。（圖取自廖欣儀臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中