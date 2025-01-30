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健康網》過年腸道不卡卡！ 營養師教做高纖「越式生菜捲」
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕春節期間大魚大肉，較少吃到蔬菜水果，是否覺得腸胃卡卡呢？營養師廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享1道高纖料理「越式生菜捲」，富含膳食纖維且熱量低，清爽又好吃，非常適合大魚大肉過後收心的日子食用。
廖欣儀指出，越式生菜捲是越南的特色小吃，QQ的越式米捲皮，包裹著高纖的蔬菜，淋上酸辣沾醬超開胃，而且生菜與蝦仁的熱量也不高，美味之餘也能兼顧健康。
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越式生菜捲料理5步驟
1.首先，把蝦、雞胸肉與蒟蒻絲燙過後放涼。
2.接著，把生菜洗淨瀝乾。
3.再來，取1張米紙，在上面噴點水（或沾點水），放在盤子等待軟化。
4.然後在米紙上放上生菜、蒟蒻絲、雞胸肉與蝦仁。
5.最後，從下方往上捲，左右向內收，再把上方往下捲起來即可。
廖欣儀並推薦，想自製清爽沾醬，可準備醬油、魚露、檸檬汁、糖、辣椒末製作，酸酸甜甜又帶點辣感，十分美味。
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