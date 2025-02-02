健康網》3平價食材提升免疫力！ 醫：「它」效果全方位

醫師分享，煮火鍋或燉湯時，多加幾朵香菇，不僅味道更鮮美，還能給身體補充1劑「免疫力強化劑」；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕免疫力就像人體的防禦盾牌，只有夠強，才能抵擋病毒和細菌的入侵。鄰好西醫診所醫師李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，在日常飲食中，其實有3種平價又常見的食材有助於提升人體免疫力，那就是洋蔥、大蒜、香菇。其中，香菇能促進身體分泌抗體，進一步加強免疫力，效果可說是全方位。

洋蔥富含槲皮素 能抗病毒和細菌

李思賢指出，洋蔥的王牌成分是「槲皮素」，這是一種超強的抗發炎和抗氧化物質。它能激活免疫細胞，像T細胞和B細胞，讓它們更高效地運作，還能幫助身體產生更多抗體，對抗外來病原體。

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不只如此，洋蔥還富含維生素C、硒和含硫化合物，這些營養素能攜手合作，全面增強免疫系統的防禦力。無論是用來炒菜還是燉湯，都少不了洋蔥的身影，它不僅能提升味道，還能默默抵抗病毒和細菌，可謂健康的好幫手。

醫師表示，洋蔥不僅能用於炒菜、燉湯中提味，還能默默抵抗病毒和細菌；示意圖。（圖取自photoAC）

大蒜富含蒜素 是維持免疫力好幫手

李思賢說，大蒜的關鍵就在於「大蒜素」，這是它最強的活性成分，具有多重健康效益，尤其是對免疫系統的提升。

大蒜素能大幅提升免疫細胞的活性，比如巨噬細胞、淋巴細胞和自然殺手細胞，讓它們更有戰鬥力。同時，大蒜素還有強大的抗菌和抗病毒作用，不僅能有效預防感冒，還能縮短感冒的持續時間，幫助你更快恢復健康。

此外，大蒜不只是天然的抗菌武器，更是維持免疫力的好幫手。做菜的時候放點蒜泥或蒜片，既能提味，又能保健康。

香菇含β-葡聚糖 促進身體分泌抗體

李思賢提到，香菇的秘密武器是「β-葡聚糖」，這種多醣體能直接活化免疫細胞，像巨噬細胞和自然殺手細胞，讓它們能更有效率地對抗病毒和細菌。此外，香菇還能促進身體分泌抗體，進一步加強免疫力，效果可說是全方位的。

更厲害的是，香菇還富含維生素D2和硒，這些營養素對維持免疫系統的穩定至關重要。煮火鍋、燉湯或炒菜時，多加幾朵香菇，不僅味道更鮮美，還能給身體補充1劑「免疫力強化劑」。

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