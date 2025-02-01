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健康網》宿醉不退怎麼辦？ 醫：1動作有解！

2025/02/01 20:56

醫師分享2023年韓國的1篇研究表示，排便有助於緩解宿醉不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享2023年韓國的1篇研究表示，排便有助於緩解宿醉不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年期間大吃大喝配點小酒是免不了的，就怕喝多會醉得不舒服。基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文表示，宿醉的主要成因是血液中酒精代謝物（如乙醛）濃度過高，導致噁心、頭痛、疲倦等症狀。可以透過排便來緩解。

宿醉有沒有什麼解法呢？錢政弘分享，日本人最常見的做法是喝1碗味噌湯醒酒。而韓國人則是認為排便可以解宿醉，在醫學上有1個「腸道飲酒」的概念，就是說在排便發生前，腸道會持續吸收酒精，導致宿醉症狀延續。

接著，他提供1個2023年韓國的研究說明上述論點，研究找來4名健康男性（30-34歲）參與試驗，志願者攝取標準餐後飲用等量的伏特加，然後在多個時間點收集血液與糞便樣本，並分析酒精及其代謝物。

排便能解宿醉、降肝損傷風險

研究結果指出，宿醉症狀在第1次與第2次排便後顯著減輕；血液中酒精、乙醛、甲醇和異丙醇濃度明顯下降，第1次糞便中酒精與乙醛濃度較高，第2次顯著降低；在排便發生前，腸道酒精吸收率高於肝臟代謝速率，導致宿醉持續；排便使腸道內的酒精含量減少，血液中酒精及其代謝物濃度下降。

錢政弘總結，排便能有效緩解宿醉症狀並減少酒精相關的肝臟損傷風險。另外，大量飲酒後容易有脫水和電解質流失反應，除了排便外，還可以喝椰子水、豆芽湯、味噌湯、吃香蕉。

醫師表示，大量飲酒後容易有脫水和電解質流失反應，可以喝豆芽湯、味噌湯等；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，大量飲酒後容易有脫水和電解質流失反應，可以喝豆芽湯、味噌湯等；示意圖。（圖取自photoAC）

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