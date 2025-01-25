健康網》清潔劑中毒急救一次看 化學署：「這類」禁催吐

化學署提醒，誤食打掃用的的鹽酸、漂白水不能催吐，以免造成食道和腸胃道二次灼傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕迎接小龍年，家家戶戶開始準備大掃除，各式清潔劑、殺蟲劑紛紛出籠，環境部化學物質管理署指出，誤食中毒主要處理方法是催吐、洗胃、服用輕瀉劑或吸附劑；不過，有5種情況不能催吐，包含清潔常用的鹽酸、漂白水，以免造成食道和腸胃道二次灼傷。

化學署表示，中毒事件發生後，最重要的是保持鎮靜，在瞭解現場狀況和中毒情形後，依下列中毒之種類做急救處理，並儘速送醫以及時挽回生命。

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中毒的種類和急救方法

●吸入性中毒：指毒物由呼吸道進入，主要處理法是迅速將患者移出中毒場所至通風處，維持其呼吸順暢。

●接觸性中毒：指毒物由皮膚、黏膜吸收或傷及眼睛，主要處理方法是以大量清水沖洗。

●攝食性中毒：指意外誤食毒物或自殺吞食，主要處理方法是催吐、洗胃、服用輕瀉劑或吸附劑。

化學署指出，接觸性中毒是指毒物由皮膚、黏膜吸收或傷及眼睛，主要處理方法是以大量清水沖洗；圖為情境照。（圖取自freepik）

5情況不要催吐

1.嚴重中毒後，已導致神智不清、喪失意識、昏迷的患者，不能催吐，也不能餵食任何東西。

2.酸或鹼中毒（如鹽酸、漂白水）者，為避免食道和腸胃道二次灼傷，也不能催吐。

3.食入揮發性高之煤油或有機溶劑，催吐後很容易引起吸入性肺炎和食道、腸胃道的傷害，不可輕易嘗試。

4.誤服樟腦油（丸）中毒而傷及神經系統者，可能會引起痙攣或抽搐，因此也不適合催吐。

5.吞服玻璃、刀片等尖銳物品，催吐時會再傷及食道和腸胃道，所以絕不能催吐。

服用輕瀉劑及吸附劑禁忌

化學署指出，昏迷的病人絕對不能餵食任何東西。剛服下吐根糖漿劑（催吐用）或其他解毒劑者，如果馬上服用輕瀉劑和吸附劑，會使催吐和解毒功能喪失，且失去吸附毒性的藥效。

如有腸道蠕動消失、腸阻塞、腸瀉、水瀉或腹部內外受傷者，均不宜使用吸附劑和輕瀉劑。

化學署提醒，急救處理的最終目的是減少傷害和維持生命。在急救和送醫的過程中，應隨時注意患者中毒後的生理變化（如膚色、呼吸、心跳等），維持其生命特徵（如體溫、呼吸、心跳等），並搜集殘餘的毒物或其空瓶罐、成品標籤、嘔吐物、受污染的衣物，予以標示清楚，提供醫師治療參考。

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