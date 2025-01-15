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健保點值撥補過年前到位 醫界感謝政府送暖

2025/01/15 20:02

衛福部長邱泰表示，過年前就會健保點值撥補的金額發放給醫療院所。（資料照，記者林惠琴攝）

衛福部長邱泰表示，過年前就會健保點值撥補的金額發放給醫療院所。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕疫後就醫人次上升，造成健保點值下降，醫界苦不堪言，行政院長卓榮泰去年12月宣布，去年健保點值將以公務預算撥補到每點達0.9元，撥補前已達0.9元者也依相同比例增補鼓勵，衛福部長邱泰源今（15日）表示，過年前就會補給醫療院所，讓大家過個好年，醫界也回應感謝政府於春節前夕送暖。

台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣醫師公會暨中華民國基層醫療協會、台灣家庭醫學醫學會、中華民國基層醫師協會、中華民國診所協會全聯會也發出聲明表示，感謝健保點值撥補方案，就是對台灣醫界及全體醫療從業人員最大的支持，亦是守護台灣人民健康最好的政策。

聲明指出，回顧112年，中央流行疫情指揮中心於3月份公告COVID-19門診相關費用改由健保給付。疫情之後，社區感染情況並未消失，COVID-19及各種病毒的交叉感染仍相當嚴重，嚴重影響健保點值，尤以台北區及北區衝擊最大；讓早已因為各項人事、藥品、醫療器材成本飛漲而苦不堪言的醫療院所和醫事人員更是雪上加霜。

聲明提到，感謝總統賴清德、行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源自去年6月正式公布第一季預估點值後，與政府相關單位接受醫界陳情，撥冗接見並仔細聆聽訴求，也要向期間接受陳情並居中協調的各黨團委員致上謝忱。

聲明指出，在政府對台灣醫界的關心下，去年底正式宣布醫療單位113年健保點值值撥補方案。感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘以及立法院各黨團委員的支持，協助行政院迅速地於昨日完成核定，在農春節前進行撥補。讓台灣醫界及全體醫療從業人員，在寒冬中有一股暖流支持著大家，繼續堅守醫療防疫第一線，守護台灣人民健康。

聲明強調，點值撥補至0.9對於維持醫療院所基本營運有所助益，然而為了提升醫事人員的福利與待遇以及改善整體醫療環境，期望政府、立法委員、社會各界能夠持續支持優化健保制度，以保障民眾及醫事人員權益，提升國民健康照護品質，乃全民之幸。

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