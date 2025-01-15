健康網》尾牙吃刈包「這配料」別丟 中醫：整腸健胃好處多

中醫師說，刈包中的香菜含有各種維生素、微量元素和揮發性物質等。中醫認為香菜辛溫，具有發表透疹、健胃整腸等功效，冬天吃很有益處。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（15）日是尾牙，人們多會在這一天吃刈包，象徵錢包滿滿、財運滾滾。中醫師王大元提醒，刈包加上滷肥肉、花生粉等配料，容易熱量、鹽分都破表，因此如果是減肥或高血糖者，應儘量忌口。另外，多數刈包會加入少許香菜提味，香菜營養豐富，有助發表透疹、健腸整胃等多功效，對身體很有益處。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，今天也是農曆12月16日，每年這天，人們會食用刈包，由於形狀很像錢包，裡面再夾入各種食材，有一種錢包滿滿、財運滾滾的寓意。刈包又稱為「虎咬豬」，外型像是老虎張口咬著豬肉的樣子，諧音很像是「福咬住」，象徵新的一年事事順心、否極泰來。

請繼續往下閱讀...

刈包麵皮接近1碗飯熱量

王大元說，但是刈包的熱量其實不低，外層的麵皮相近於一碗白飯的熱量，因此如果是減肥或高血糖的人，還是儘量忌口比較好，另外再加上肥香的滷肉、含糖花生粉、炒酸菜，很容易熱量和鹽分都爆表了，因此他自己都會點瘦肉、無糖花生粉的刈包來吃。

不少刈包會加入花生粉，中醫師指出，少部分的人對花生過敏者，可能出現皮膚紅癢、喉嚨腫脹等症狀，應避免食用；情境照。（圖取自freepik）

花生過敏嚴重恐致命

王大元提到，少部分的人對花生過敏，中醫認為花生屬於燥熱易發的食物，西醫稱為速發性過敏反應，有可能出現皮膚紅癢、喉嚨腫脹、呼吸急促、哮喘、頭痛，甚至是危及生命的過敏性休克，因此如果曾有花生過敏的體質，要記得避開。

香菜好處多 含揮發油有助血循環

另外，刈包還會加入少許的香菜提味，香菜含有各種維生素、微量元素和揮發性物質等，中醫認為香菜辛溫，具有發表透疹、健胃整腸的功效，其揮發油的成分能促進人體全身血液循環，因此冬天吃一些香菜，對身體也很有幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法