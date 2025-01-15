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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感疫苗剩9萬劑 新北持續開設社區接種站

2025/01/15 16:38

新北市衛生局表示，目前新北公費流感疫苗剩餘約9萬劑，提供全國滿6個月以上尚未接種民眾，數量至疫苗用罄為止。（記者羅國嘉攝）

新北市衛生局表示，目前新北公費流感疫苗剩餘約9萬劑，提供全國滿6個月以上尚未接種民眾，數量至疫苗用罄為止。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕公費流感疫苗元旦起開放全民接種，新北市衛生局表示，目前新北公費流感疫苗剩餘約9萬劑，提供全國滿6個月以上尚未接種民眾，數量至疫苗用罄為止；至於新冠JN.1疫苗有2種廠牌可供選擇，分別為莫德納提供滿6個月以上民眾接種，Novavax則提供滿12歲以上民眾接種。另除協調29區衛生所及700家合約院所提供隨到隨打服務外，也持續開設社區接種站。

衛生局疾病管制科長王美華指出，為使流感及新冠疫苗接種更便利，除協調29區衛生所及700家合約院所提供隨到隨打服務外，也持續開設社區接種站，18日上午於中和秀山國小、泰山國民運動中心，免費提供2種疫苗接種服務，當日三峽、五股、永和及汐止區衛生所，也加開假日診提供民眾接種服務，請攜帶健保卡接種流感及新冠疫苗，更多設站場次、假日診及夜診相關資訊公布於衛生局官網，籲請民眾善加利用。

衛生局長陳潤秋表示，依據疾管署監測資料，全國處流感流行期，去年10月起已累計461例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多，死亡病例累計共101例，死亡數為近十個流感季同期最高；新冠併發重症本土病例累計466例，其中96例死亡，流感及新冠死亡病例中未接種過流感疫苗，以及新冠疫苗高達9成。研究顯示接種疫苗是預防疾病最有效的方法，接種後約2週後開始產生保護力，呼籲符合公費流感疫苗及新冠疫苗資格民眾儘速前往接種。

陳潤秋提醒，歲末年初大型活動多以及春節連續假期、國內外探親旅遊等活動頻繁，國際間日本及韓國的流感疫情驟升，呼吸道病毒感染風險增加，呼籲民眾應儘速完成流感及新冠疫苗接種，並落實個人防疫措施、勤洗手，有症狀自主佩戴口罩，並在家休息，減少病毒傳播機會，保護家人及朋友。

公費流感疫苗元旦起開放全民接種，新北市衛生局表示，目前新北公費流感疫苗剩餘約9萬劑，提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種。（新北市衛生局提供）

公費流感疫苗元旦起開放全民接種，新北市衛生局表示，目前新北公費流感疫苗剩餘約9萬劑，提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種。（新北市衛生局提供）

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