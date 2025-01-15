饗饗案驗出諾羅病毒與仙人掌桿菌 毒物專家推測元凶

毒物專家認為，不適的消費者多食用過海鮮，加上已有9人驗出諾羅病毒，推測諾羅病毒應是主要禍首，至於員工手部檢出仙人掌桿菌則反映出食品處理過程的衛生問題及管理疏失。 （資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕饗饗信義微風店疑似食物中毒事件檢驗結果陸續出爐，除了在人體檢體中檢出諾羅病毒，最新環境檢驗結果也驗出員工手部有仙人掌桿菌。對此毒物專家認為，不適的消費者多食用過海鮮，加上已有9人驗出諾羅病毒，推測諾羅病毒應是主要禍首，至於員工手部檢出仙人掌桿菌則反映出食品處理過程的衛生問題及管理疏失。

衛福部疾管署昨（14）公布初步檢驗結果，針對1月5日至7日間曾前往用餐並出現不適症狀的77名民眾發放問卷，並採檢73人，初步檢驗結果已有9人驗出是諾羅病毒感染；台北市衛生局今（15日）再公布1月7日採集的4件環境檢體及4件員工手部檢體，檢驗結果有1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，其餘檢體則未檢出異常。

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台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，雖不能完全排除諾羅病毒與仙人掌桿菌同時感染的可能性，但機率低，主要是諾羅病毒常與生鮮食物相關，而仙人掌桿菌則主要見於米麵類食物，此外諾羅病毒的潛伏期約24至48小時，會導致上吐下瀉，而仙人掌桿菌則以嘔吐為主，且通常在數小時內發作。

楊振昌進一步指出，根據流行病學調查，發病的消費者大多曾食用生魚片、干貝和生蠔等生鮮食物，與諾羅病毒常見來源相符，尤其有9人檢驗結果為陽性，若這些人並非來自同一家人，即顯示諾羅病毒更可能是罪魁禍首，證據性較強。

他提到，至於員工手部檢體檢出仙人掌桿菌，且僅有1件陽性結果，考量當天食材已用完，無法再進行進一步確認，因此仙人掌桿菌惹禍的證據較不足，不過，檢出仙人掌桿菌也顯示業者在食材處理和員工清潔方面應該進行改進。

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