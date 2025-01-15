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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》男性腰圍超過100公分 醫：小心糖尿病風險增5倍

2025/01/15 16:22

醫師指出，男性如果超過腰圍100公分，則糖尿病的發生率增加5倍以上；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，男性如果超過腰圍100公分，則糖尿病的發生率增加5倍以上；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人不知道為什麼自己會得糖尿病，甚至覺得自己吃得不甜，其實問題在「腰圍」！醫師劉中平表示，腹腔裡面的油脂是引起糖尿病的元凶，男性只要腰圍超過90公分（36寸）、女性超過80公分（32寸）就會增加糖尿病的風險；其中，男性如果超過腰圍100公分，則糖尿病的發生率增加5倍以上。

內臟脂肪是糖尿病元凶

宇平診所心臟內科醫師劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」指出，老是坐著、運動不足、飲食習慣不好、還有超過40歲的人，常常會有個小肚子。以前我們覺得沒有什麼，但如今發現腹腔裡面的油脂正是糖尿病的元凶。

他表示，摸得到的鬆軟肚皮是皮下脂肪，真的造成危害的是摸不到的深層內臟脂肪，它貼在我們的肝臟和胰臟上面，會引起慢性發炎，導致胰島素的抗性增加，最後引起糖尿病。

注意腰圍比在乎體重更重要

劉中平說，麻煩的是，很多人根本什麼做都沒做，年紀到了就自然發生內臟脂肪的堆積，感覺生活什麼都沒改變，無聲無息肚皮就慢慢垮下來，在先進國家如美國、澳洲超過一半的人都有腰圍過粗的問題，而台灣的美食文化和高科技生活，預期將讓肥胖成為迫切危機。

他提醒，很多人體重不胖，但是腰圍卻大了，那是因為周邊肌肉萎縮，使得體重沒有增加。 現在我們發現腰圍比體重更重要，一旦發現自己穿不下年輕時的褲子，就要開始努力了。

醫師指出，台灣的美食文化和高科技生活，預期讓肥胖成為迫切的危機；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，台灣的美食文化和高科技生活，預期讓肥胖成為迫切的危機；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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