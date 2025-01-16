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健康網》茂谷柑大吉大利！ 年節送禮好選擇「4撇步」挑選

2025/01/16 07:31

農業部分享，茂谷柑外型扁圓狀、果肩寬廣，外型討喜，更象徵圓滿與吉祥，無論是送禮還是自家享用，茂谷柑能讓年節更添幸福滋味！（資料照）

農業部分享，茂谷柑外型扁圓狀、果肩寬廣，外型討喜，更象徵圓滿與吉祥，無論是送禮還是自家享用，茂谷柑能讓年節更添幸福滋味！（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年的12月到隔年2月是茂谷柑的盛產期，特別是現在1月正當季，口感最佳！農業部表示，茂谷柑外型扁圓狀、果肩寬廣，外型討喜，象徵圓滿與吉祥之意，購買時可透過外型、果皮、果色及重量挑選，不論送禮、自家享用，都能為年節更添幸福滋味。

農業部在臉書專頁發文分享，茂谷柑外型扁圓狀、果肩寬廣，外型討喜，更象徵圓滿與吉祥；果皮薄且緊貼果肉，摸起來就像絲緞般光滑；果肉呈現深橙色，糖度較高，酸甜比例均衡，甜味自然濃郁但不膩口，且果肉細緻柔軟，纖維感極低，吃起來柔軟多汁、口感清爽。

農業部指出，茂谷柑果肉呈現深橙色，糖度較高，酸甜比例均衡，甜味自然濃郁但不膩口。（資料照）

農業部指出，茂谷柑果肉呈現深橙色，糖度較高，酸甜比例均衡，甜味自然濃郁但不膩口。（資料照）

該如何挑選好吃的茂谷柑？農業部教從外型、果皮、果色及重量挑選：

●外型：挑選扁圓狀、果肩寬廣的茂谷柑，外觀飽滿不乾癟。

●果皮：果皮應光滑且富有彈性，沒有皺縮或乾燥現象。

●果色：選擇色澤均勻的金橙色果實，轉色完整的茂谷柑甜度更高。

●重量：拿在手中感覺沉甸甸，通常果汁豐富、品質更佳。

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