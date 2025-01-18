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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不只薑茶！ 抗寒暖身7飲品：熱牛奶加蜂蜜上榜

2025/01/18 07:28

醫師表示，睡前飲用熱牛奶加蜂蜜，有助於放鬆與保暖。（圖取自freepik）

醫師表示，睡前飲用熱牛奶加蜂蜜，有助於放鬆與保暖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷颼颼，中央氣象署指出，這波冷氣團將持續影響台灣至週五，北部部分地區可能有局部10度以下低溫；對此，醫師劉博仁推薦7款飲品防寒暖身，包含薑茶、紅棗枸杞茶、熱牛奶加蜂蜜、核桃杏仁露等。並提醒，飲品應適量飲用，溫度控制在50°C左右，避免燙傷，蜂蜜飲品可能含有肉毒桿菌孢子，所以1歲以下小孩不可食用。

科博特診所院長劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，在寒冷的天氣裡，喝一些暖身飲品不僅能抵禦寒冷，還能促進血液循環、增強免疫力，彙整以下冬日飲品，提供民眾參考：

●薑茶：薑有溫中散寒的作用，可煮新鮮薑片10分鐘，加入少許蜂蜜或紅糖、黑糖調味。

●紅棗枸杞茶：補氣養血的好選擇，紅棗和枸杞加熱水煮5到10分鐘即可。

●桂圓紅棗茶：桂圓與紅棗搭配，可暖胃補血，適合手腳冰冷的人。

●肉桂蘋果茶：將蘋果片與肉桂棒煮沸，加入少許蜂蜜調味，風味濃郁且助暖。

●熱牛奶與蜂蜜：睡前飲用熱牛奶加蜂蜜，有助於放鬆與保暖。

●南瓜豆漿。

●核桃杏仁露。

醫師指出，肉桂蘋果茶將蘋果片與肉桂棒煮沸，加入少許蜂蜜調味，風味濃郁且助暖；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，肉桂蘋果茶將蘋果片與肉桂棒煮沸，加入少許蜂蜜調味，風味濃郁且助暖；示意圖。（圖取自freepik）

低溫要當「心」 遵守4要2不原則

另，國民健康署指出，入冬後氣溫驟降，心血管疾病患者更要留意低溫造成的健康影響。心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子包括缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸等問題。

當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增，在長者尤其明顯。為此，國健署提供4項建議：健康飲食、規律運動、定期健檢控制三高、進行慢性病風險評估，並避開2大不適當抗寒行為：喝酒暖身、取暖燙傷。

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