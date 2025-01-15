自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》加州野火恐傷肺 專家談可能損害與清掃細節

2025/01/15 17:35

洛杉磯高級社區「太平洋斷崖」部分地區火勢被撲滅，居民到家園善後。（路透）

洛杉磯高級社區「太平洋斷崖」部分地區火勢被撲滅，居民到家園善後。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洛杉磯野火災情嚴重，即使火暫時熄滅，受災戶返家清理家園，或進入未被燒毀的房屋清掃時，仍須注意空氣中的煙霧、灰燼等物藏著有毒化學物質。

根據《CNN》報導，美國肺臟協會（American Lung Association）國家政策主任凱瑟琳（Katherine Pruitt）說明，即使房屋本體並未燒毀，看起來很完善，也可能在裡面發生某些影響空氣品質的狀況。灰燼除了可能被吸入肺部，也可以接觸眼睛或皮膚。

洛杉磯政府已宣布進入緊急狀態，甚至禁止使用風扇，減少煙霧中的灰燼等物體帶來的健康風險。野火燒毀的不只是植物，汽車與建物也可能釋放有毒化學物質，即使火勢熄滅，牆壁、地板、家具與其他表面也可以吸收有毒化學物質。研究表示，這些表面可以排出殘留物數週、甚至數個月。雖然時間一久會漸漸排乾淨，但仍很難斷定何時到這時間。

野火的有害細微顆粒，甚至在火災發生前就已經達到對健康有傷害的程度。美國肺臟協會（ American Lung Association）在2024發表與空氣品質有關的報告提到，洛杉磯是全年細微顆粒污染最嚴重的10個都市之一，特別是臭氧的污染較為嚴重。而野火更造成南加州多數地區的空氣品質達到危險等級。

流行病學研究表明，野火造成的細微顆粒可能影響呼吸系統、引發支氣管炎，同時碰到也會眼部受傷、流鼻水等症狀。甚至入侵血液造成發炎，加劇慢性病。

實際上過去有項針對科羅拉多州場野火之研究發現，即使煙霧消散，房屋內仍有不良空氣。研究發現室內有揮發性有機化合物，灰燼的多環芳烴。揮發性有機化合物有害人體，且很有可能致癌。

另外世界衛生組織（WHO）稱多環芳烴也與癌症發生率有關。同時另有研究指出，居民在災後出現頭痛、咳嗽、打噴嚏與喉嚨痛甚至流淚等症狀；同時報告指出，雖一年後略有下降，但即使過了兩年，仍有3分之1的受訪者提到，症狀還在。

美國環保署提醒，在清潔室內時，須戴上手套、護目鏡、長袖長褲與襪子來保護皮膚，並戴上N95口罩或防毒面具以防吸入灰塵。凱瑟琳表示，「外科口罩與布口罩不足以阻擋氣體。」同時清潔後要立刻換下衣物與洗澡。

清潔完成後若想降低影響，美國環保署建議，仔細檢查空氣清淨機（包含空調內附的）的濾網，並定時更換。同時美國環保署建議減少會產生污染的行為，例如烤肉、油炸食物；同時避免點蠟燭、點精油等類似動作，只會引發更多空氣污染。

有氣喘或慢性阻塞肺病、心臟病等慢性病患、老人、幼童與孕婦要避免靠近災區。老人與幼童的肺部難以排出污染物。另外，寵物也不能進入，若是在災區發現寵物應盡快抱離現場，並徹底洗澡，特別是四肢。

最後凱瑟琳提醒，打掃時保持門窗敞開，維持良好通風；然清潔區域若有煙霧，就找個可開空氣清淨機的室內，可隨時進入稍微休息。若有呼吸問題等症狀，應盡快停止清潔，離開現場並詢問醫師。

洛杉磯野火。（法新社）

洛杉磯野火。（法新社）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中