健康網》加州野火恐傷肺 專家談可能損害與清掃細節

洛杉磯高級社區「太平洋斷崖」部分地區火勢被撲滅，居民到家園善後。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洛杉磯野火災情嚴重，即使火暫時熄滅，受災戶返家清理家園，或進入未被燒毀的房屋清掃時，仍須注意空氣中的煙霧、灰燼等物藏著有毒化學物質。

根據《CNN》報導，美國肺臟協會（American Lung Association）國家政策主任凱瑟琳（Katherine Pruitt）說明，即使房屋本體並未燒毀，看起來很完善，也可能在裡面發生某些影響空氣品質的狀況。灰燼除了可能被吸入肺部，也可以接觸眼睛或皮膚。

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洛杉磯政府已宣布進入緊急狀態，甚至禁止使用風扇，減少煙霧中的灰燼等物體帶來的健康風險。野火燒毀的不只是植物，汽車與建物也可能釋放有毒化學物質，即使火勢熄滅，牆壁、地板、家具與其他表面也可以吸收有毒化學物質。研究表示，這些表面可以排出殘留物數週、甚至數個月。雖然時間一久會漸漸排乾淨，但仍很難斷定何時到這時間。

野火的有害細微顆粒，甚至在火災發生前就已經達到對健康有傷害的程度。美國肺臟協會（ American Lung Association）在2024發表與空氣品質有關的報告提到，洛杉磯是全年細微顆粒污染最嚴重的10個都市之一，特別是臭氧的污染較為嚴重。而野火更造成南加州多數地區的空氣品質達到危險等級。

流行病學研究表明，野火造成的細微顆粒可能影響呼吸系統、引發支氣管炎，同時碰到也會眼部受傷、流鼻水等症狀。甚至入侵血液造成發炎，加劇慢性病。

實際上過去有項針對科羅拉多州場野火之研究發現，即使煙霧消散，房屋內仍有不良空氣。研究發現室內有揮發性有機化合物，灰燼的多環芳烴。揮發性有機化合物有害人體，且很有可能致癌。

另外世界衛生組織（WHO）稱多環芳烴也與癌症發生率有關。同時另有研究指出，居民在災後出現頭痛、咳嗽、打噴嚏與喉嚨痛甚至流淚等症狀；同時報告指出，雖一年後略有下降，但即使過了兩年，仍有3分之1的受訪者提到，症狀還在。

美國環保署提醒，在清潔室內時，須戴上手套、護目鏡、長袖長褲與襪子來保護皮膚，並戴上N95口罩或防毒面具以防吸入灰塵。凱瑟琳表示，「外科口罩與布口罩不足以阻擋氣體。」同時清潔後要立刻換下衣物與洗澡。

清潔完成後若想降低影響，美國環保署建議，仔細檢查空氣清淨機（包含空調內附的）的濾網，並定時更換。同時美國環保署建議減少會產生污染的行為，例如烤肉、油炸食物；同時避免點蠟燭、點精油等類似動作，只會引發更多空氣污染。

有氣喘或慢性阻塞肺病、心臟病等慢性病患、老人、幼童與孕婦要避免靠近災區。老人與幼童的肺部難以排出污染物。另外，寵物也不能進入，若是在災區發現寵物應盡快抱離現場，並徹底洗澡，特別是四肢。

最後凱瑟琳提醒，打掃時保持門窗敞開，維持良好通風；然清潔區域若有煙霧，就找個可開空氣清淨機的室內，可隨時進入稍微休息。若有呼吸問題等症狀，應盡快停止清潔，離開現場並詢問醫師。

洛杉磯野火。（法新社）

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