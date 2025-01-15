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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

台北年貨大街24小時全面禁菸 環保局加強巡查取締

2025/01/15 14:29

2025台北年貨大街。（資料照）

2025台北年貨大街。（資料照）

〔記者林承鴻／台北報導〕2025台北年貨大街自1月11日至1月27日24小時全面禁菸，以提供民眾乾淨舒適逛街無菸環境，台北市政府商業處、公園處、市場處、環保局、衛生局共同稽查取締違規吸菸行為。環保局並加強取締禁菸區外圍亂丟菸蒂行為，若遭現場查獲將處3600元以上6000元以下罰鍰。

環保局說明，菸蒂為塑膠材質，在環境中不易分解，且含數千種有害化學物質，亂丟菸蒂對環境毒害問題極為嚴重，呼籲菸品使用完畢應自行熄滅包覆後丟棄於垃圾桶，或自備熄袋熄盒盛裝，切勿違法丟棄在地面、草叢、水溝汙染環境。

另外，環保局持續要求商家依《廢棄物清理法》第11條規定，落實自主維護周邊環境責任，針對年貨大街聚集人潮，環保局除加強周邊環境清理維護外，也同步提醒外圍商家因應人流提升周邊環境清理頻率，並視需求於合適地點設置菸蒂桶，提升自主維護作為，確保市容環境品質。

2025台北年貨大街禁菸範圍涵蓋：迪化街（南京西路至歸綏街路段）之道路、騎樓及人行道；民生西路（延平北路至環河北路路段）之騎樓及人行道；歸綏街（延平北路至環河北路段）之騎樓、人行道及人行道緣石往道路延伸2.5公尺內之道路範圍；永樂廣場、永樂市場及騎樓。

2025台北年貨大街禁菸範圍。（台北市衛生局提供）

2025台北年貨大街禁菸範圍。（台北市衛生局提供）

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