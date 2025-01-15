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買藥前必看！藥品如電影分3級 上網買藥吃出問題恐難求助

2025/01/15 12:34

全台有超過7700家藥局，民眾買藥相當便利。食藥署提醒，藥品有分級制度，分成「成藥、指示藥、處方藥」三級。 （食藥署提供）

全台有超過7700家藥局，民眾買藥相當便利。食藥署提醒，藥品有分級制度，分成「成藥、指示藥、處方藥」三級。 （食藥署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台有超過7700家藥局，民眾買藥相當便利，不過藥品並非一般「商品」，為了確保用藥安全，食藥署今（15日）說明，藥品跟電影一樣有分級制度，分成「成藥、指示藥、處方藥」三級，成藥可想像成是普通級，指示藥則是輔導級，而處方藥就是限制級，必須醫生開「入場券」才能取得。

食藥署藥品組副組長林意筑指出，藥品依據風險和安全性分為三級：

第一是「處方藥」，就像電影中的限制級，這類藥品風險較高，需由醫生依據病情開立處方箋，再由藥事人員調劑提供，例如口服抗生素、降血壓藥、糖尿病用藥等。民眾應依照醫囑及藥袋標示服藥，勿自行停藥或調整劑量。

第二是「指示藥」，可想像成是電影分級中的輔導級，此類藥品無須醫師處方且會標示「醫師藥師藥劑生指示藥品」，民眾可至藥局或聘有藥事人員的藥粧店購買，常見的指示藥像是解熱鎮痛藥和感冒藥等，民眾應依藥品說明書、醫師或藥事人員指示使用，且若症狀持續3天以上未改善，就應儘速就醫。

第三是「成藥」就像電影分級中的普遍級，這類藥品的藥理作用較溫和，安全性高，民眾可自行購買。使用前務必閱讀藥品說明書。成藥可再分為「甲類成藥」和「乙類成藥」，其中甲類成藥僅限藥局或藥師駐店的藥粧店販售，常見的為胃腸藥、浣腸劑；乙類成藥另可在百貨、雜貨店、餐旅服務商店及網路購買，常見的為清涼劑、外用軟油膏類等。

林意筑說，民眾若想知道自己服用的是哪一種類別的藥品，可從藥品的外盒或藥品說明書（仿單）確認，也可到食藥署的「西藥、醫療器材許可證相關查詢」，查詢藥品許可證。

隨著網路購物越來越普及，藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒也提醒，目前我國法規僅允許乙類成藥在網路上販售，且包裝上必須清楚標示「乙類成藥」，像是壯陽藥、減肥藥或進口的國外藥品，若在網路販售，一律屬於違法行為。

李懿軒指出，這些非法藥品未經過品質、安全和療效檢驗，消費者很可能買到假藥，服用後不僅無法達到效果，還可能引發嚴重的不良反應，甚至因無法申請藥害救濟。

食藥署提醒，非法販賣藥品可依「藥事法」第27條處3萬至200萬元；輸入禁藥最高可判10年徒刑，併科罰金1億元；販售未核准藥品最高可判7年徒刑，併科5千萬元。

食藥署今（15日）說明，藥品跟電影一樣有分級制度，分成「成藥、指示藥、處方藥」三級。 （食藥署提供）

食藥署今（15日）說明，藥品跟電影一樣有分級制度，分成「成藥、指示藥、處方藥」三級。 （食藥署提供）

網路買藥易觸藥事法規定。（食藥署提供）

網路買藥易觸藥事法規定。（食藥署提供）

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