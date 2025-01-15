60歲婦人菸不酒竟罹食道癌 南投醫院成功治療

南投60歲陳姓婦人不菸不酒罹食道癌，衛福部南投醫院用大腸重建手術成功治療。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投60歲陳姓婦人不菸不酒，因為多年前曾被衛福部南投醫院檢查出胃部血管瘤，經手術治療後每年皆定期回診追蹤。前年因為工作忙碌且沒有不適症狀而暫停接受檢查。

沒想到去（2024）年10月接受內視鏡檢查時，醫師在她的食道發現一顆2公分大的腫瘤，進一部切片檢查確診為食道鱗狀細胞癌第一期。經接受食道切除與重建手術，恢復順利，已出院返家並可開口進食，且不用再另外接受化療。

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南投醫院胸腔外科醫師謝志明表示，食道癌難以被早期發現，且因為食道只有三層構造，少了漿膜層，因此當食道發生病變，癌細胞容易侵犯及向外擴散。所以許多病人出現症狀再就醫時，往往已是中晚期，早期食道癌大多是靠定期檢查或意外發現揪出，就如同陳婦的案例，惟因癌細胞尚未侵犯到肌肉層也沒有淋巴轉移，儘早接受手術治療，治癒機率相當高。

南投醫院大腸直腸外科許家榮醫師說明，一般食道重建手術是將食道病灶切除後，將食道下方的胃往上縫合銜接，替代被切除的食道功能。惟陳婦曾接受過次全胃切除手術，因此無法使用胃來重建食道，選擇部分的大腸替代。

此次手術歷時9個小時，先摘除腫瘤、切除胃，接著清除先前手術引起的沾粘、截取右側大腸並保留血管供應，往上拉至頸部進行吻合重建，手術後結合復健科、呼吸治療師、營養師等跨科別的團隊合作，安排個別化的治療計畫，使陳婦傷口修復、復健皆順利，很快能恢復正常生活。

許家榮醫師提醒食道癌的危險因子包含吸菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺醃製煙燻食物、黃麴毒素、高溫食（飲）品、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、人類乳突病毒（HPV）感染、頭頸癌患者及曾接受過胃切除術患者等。建議民眾避免上述危險因子，均衡飲食。高風險者平時就須留意自身的身體狀況，別輕忽異狀，若有異常請至醫療院所接受內視鏡檢查。

60歲婦人菸不酒竟罹食道癌，透過內視鏡可看到食道腫瘤（黃圈處）。（南投醫院提供）

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