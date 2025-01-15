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健康網》洗腎腎友也能出國自由行趴趴走 醫列注意事項

2025/01/15 14:41

醫師表示，無論是血液透析或腹膜透析，只要做足準備，好好控制水分和飲食，依然能出國遊玩。（資料照，健康網合成）

醫師表示，無論是血液透析或腹膜透析，只要做足準備，好好控制水分和飲食，依然能出國遊玩。（資料照，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕需要洗腎的腎友，只能把自己困在醫院跟住家，過年也不敢出國玩嗎？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，無論是血液透析或腹膜透析，只要做足準備，好好控制水分和飲食，依然能出國遊玩，因為洗腎只是把腎臟病洗回正常人的狀態，所以腎友們千萬別因為洗腎而固步自封。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，腹膜透析腎友在規劃自由行時，要和護理師確認飛行天數，以及可以帶的藥水量、請醫師開立中英文診斷證明書，備而不用、下飛機後直接叫計程車，因為要自己帶藥水走太辛苦，直接叫車接送到飯店，可以減少體力消耗。

林軒任指出，有的人不想帶這麼多藥水出國，會選擇比平常洗的量還要少一些，這時候就會影響毒素清除率，因此要計算好毒素清除率，若當毒素無法完全排乾淨，就要注意在當地的飲食，才不會出現喘起來等併發症。

出國洗腹膜透析必備物品

●透析工具：透析藥水、小白帽、行李秤、空袋、酒精、乾洗手。

●清潔工具：棉棒、紗布、膠帶、生理食鹽水、克菌寧或優點、人工肛門袋。

●藥物及證明：個人常備藥物、中英文診斷證明書。

在飯店執行腹膜透析

林軒任說，在飯店執行腹膜透析需要換藥水的空間，因此建議找有乾濕分離的飯店，先把房間的空調關掉，並把藥水吊在衣櫃的衣架上，才能產生高低差。洗手台噴灑酒精並用紙巾將水龍頭擦乾，就可以在無菌的狀況下執行腹膜透析。

血液透析腎友出國準備事項

●上網和當地洗腎醫療院所聯繫，並預約洗腎時間。

●藥物，如降鉀粉、軟便劑。

●透析摘要、病歷摘要。

●確保當地手機網路。

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