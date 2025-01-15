健康網》青少年染淋病、梅毒增 症狀、預防一次看

青少年感染性病人數攀升。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕青少年染性病人數增加，引家長團體擔憂。國教行動聯盟呼籲教育部與衛福部應合作訂立「本土性教育指導綱要」。國教行動聯盟聲明表示，我國青少年每10萬人有50.34人感染淋病，12年來暴增7倍。同時，少女感染梅毒的案例也明顯上升。

大家或許聽過梅毒與淋病這兩項常見性傳染病，卻不知道細節。《自由健康網》簡單整理這兩項疾病的症狀，讓大家有所警覺。

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梅毒

疾管署表示，梅毒常見感染症狀包括生殖器出現無痛性潰瘍及硬性下疳（無壓痛感，但按壓有清澈之滲出液溢出，內含大量之梅毒螺旋菌，故傳染性極高）、全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子及扁平濕疣（在身體縐摺處之表淺性潰瘍，內含無數梅毒螺旋菌，故具高傳染性），並出現全身性症狀，包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕、肌肉、骨骼與關節疼痛。若為潛伏性梅毒則可能無症狀，需藉梅毒相關檢驗及臨床醫師診斷才能確診。

感染梅毒若未接受適當治療，通常於感染後3至7年，梅毒螺旋菌可能侵入腦脊髓液或腦脊髓膜，造成「神經性梅毒」，臨床可能出現頭痛、煩躁不安、複視、記憶力消退、半身不遂等複雜多變之神經性症狀；或演變心臟血管病變，造成「心臟血管性梅毒」，出現主動脈炎、冠狀動脈入口狹窄、動脈瘤等心臟血管等症狀，需靠進行梅毒相關檢驗並經醫師診斷。疾管署強調梅毒能夠治癒，但之後還會再感染。

淋病

花蓮縣衛生局表示，淋病的傳染方式中，性接觸是最主要之傳播方式。傳染途徑包含陰道交、肛交或口交等性行為之親密接觸。其次為與感染者的黏膜滲出物接觸，像是透過皮膚傷口或黏膜接觸到感染者的黏膜滲出物，包含：精液、血液、陰道分泌物等。共用未經清潔或消毒的情趣性用品或性玩具，也會因此感染到淋病。最後，嬰兒眼結膜可經由產道感染引致結膜炎。

臨床症狀依照性別略有不同，男性在感染後2到7天出現症狀，包括：尿道有白色、黃色或綠色膿性分泌物流出，排尿有刺痛或灼熱感，睪丸疼痛或腫脹，有些病患會自行痊癒，偶爾有少數成為無明顯症狀之帶菌狀態，但此時淋病雙球菌已透過尿道進入人體，引發全身性症狀，可能導致精囊、前列腺發炎、副睪炎，甚至導致不孕症和尿道狹窄。

女性則在感染後數天會出現症狀，包括：陰道分泌物增多，可能出現黃、綠色分泌物、尿道炎或子宮頸炎，感染症狀常不明顯，不具特異性，故容易被忽略。此外女性因感染容易導致膀胱炎，出現頻尿而且灼痛的症狀，約有20%之病患子宮被侵犯，在感染後的第一或第二次生理期或之後的生理期產生子宮內膜炎、輸卵管炎或骨盤腔腹膜炎等症狀，最後甚至造成子宮外孕或不孕症，慢性子宮頸管感染相當普遍。青春期前之女孩因其陰道組織為柱狀上皮細胞，如直接與污染物接觸，容易引發外陰陰道炎。

疾管署提醒為避免感染淋病、梅毒、愛滋等性傳染病，應特別注意安全性行為的重要性，並採取正確防護措施：

1. 慎選網路交友對象。

2. 不與性生活史不明的對象發生性行為。

3. 不參加轟趴、性派對，或有多重性伴侶等危險性行為。

4. 拒絕使用成癮性藥物，以免在意識模糊的情形下發生不安全性行為。

5. 發生性行為時，應全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液。

疾管署呼籲，為自己及親密伴侶著想，如果出現疑似症狀或懷疑自己感染淋病，請立即就醫，可至泌尿科、皮膚科、婦產科等科別看診，或參考疾管署全球資訊網提供的「友善性病門診推薦醫師名單」，並同時接受梅毒與愛滋病毒篩檢。

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