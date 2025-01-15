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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》包裝標示「零膽固醇」等於健康？ 營養師解答

2025/01/15 11:31

營養師表示，其實植物性食物皆為零膽固醇，動物性食物才具有膽固醇，因此並不存在零膽固醇等於健康之說法；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，其實植物性食物皆為零膽固醇，動物性食物才具有膽固醇，因此並不存在零膽固醇等於健康之說法；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕購買食物時，在包裝上看到「營養宣稱」上寫「零膽固醇」，就覺得特別健康？對此，營養師雷小玲表示，其實植物性食物皆為零膽固醇，動物性食物才具有膽固醇，因此並不存在零膽固醇等於健康之說法。

「零膽固醇」就更健康？雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文解答，其實膽固醇只存在於動物性食物中，因此植物性食物，如豆漿、植物油、椰子油等，本身就不含膽固醇，建議大家可進一步看營養成分表購買食品。

食藥署針對市售包裝食品之「營養宣稱」訂定一定標準，營養宣稱指對營養素含量之高低使用形容詞句加以描述時，其表達方式應視各營養素攝取對國民健康之影響情況，分為「需適量攝取」營養宣稱及「可補充攝取」營養宣稱2種類別加以規定。

食藥署進一步指出，熱量、脂肪、飽和脂肪、膽固醇、鈉、糖、乳糖及反式脂肪等營養素如攝取過量，將對國民健康有不利之影響，故此類營養素列屬「需適量攝取」之營養素含量宣稱項目，其標示應遵循原則。舉例來說，固體（半固體）食品標示若要標示「無」、「不含」或「零」時，該食品每100公克所含該營養素量不得超過規定之範圍。

食藥署針對市售包裝食品之「營養宣稱」表達方式，規定視各營養素攝取對國民健康之影響情況，分為「需適量攝取」營養宣稱及「可補充攝取」營養宣稱，在規定之含量之下才能標示。（資料照）

食藥署針對市售包裝食品之「營養宣稱」表達方式，規定視各營養素攝取對國民健康之影響情況，分為「需適量攝取」營養宣稱及「可補充攝取」營養宣稱，在規定之含量之下才能標示。（資料照）

3原則輕鬆看懂營養標示

衛福部表示，食品標示的目的係為提供充分之產品資訊，並供消費者作為選購之參考依據，故我國自103年6月19日開始，食品中使用之食品添加物，都必須完整標示其各別名稱，不可以功能名稱（如：調味劑、乳化劑等）代替，讓消費者可以清楚透過食品成分標示資訊，選擇符合個人需求之食品。下提供簡單的原則幫助消費者看懂標示內容：

●輕鬆選：食品中的內容物，要依其含量多寡由高至低分別標示。所以，內容物成分資訊排序越前面的，表示吃進去的量越多。民眾可從標示資訊輕鬆選購食品。

●清楚看：加工食品除了使用一般常見的原料，如：麵粉、牛奶、雞蛋、鹽、奶油等，為了保存、調味、著色或強化營養等目的會添加「食品添加物」，來提升產品的外觀、口感或質地等品質，並提高食品的附加價值。這些食品添加物都需要各別標示在外包裝上，民眾可從標示上加以瞭解。

●仔細查：民眾常常在成分標示資訊上，看到許多化學名稱，即為「食品添加物」的名稱。對於大眾較關切的甜味劑、防腐劑及抗氧化劑，並同時標示有其功能性名稱，以方便大眾瞭解添加目的。如果想進一步瞭解，可至食藥署查詢。

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