健康網》6旬婦耳悶塞、頭痛 竟是細菌感染併發過敏性中耳炎

1名女子右耳老是覺得悶塞，彷彿有東西重重地壓在右耳上，連右半邊頭都感到疼痛，結果竟是細菌感染，造成感染性顳骨炎，併發過敏性中耳炎；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

文／陳建志

1名60歲女性，近4年多來，右耳老是感到悶塞，彷彿有東西重重地壓在右耳上，連右半邊頭都感到疼痛，嚴重時，噁心嘔吐。原本以為是「得痧」（中暑），接受過中醫針灸、拔罐及其它民俗療法；曾以為是耳咽管功能不良，曾接受過通氣術。近1年來，由於病症天天發作，只能辭掉工作，在家休息，一直有負面想法，得長期服用血清素受器調節劑及抗焦慮劑，並頻頻服用止痛藥。

就醫時，聽力檢查顯示右耳已有重度的傳導性聽力障礙 （聲源放在骨頭上的聽力，遠比放在耳殼上好）。電腦斷層發現右側顳骨內氣房內黏膜腫脹，且有積液。血液學檢查顯示，E型免疫球蛋白（IgE））竟高達400多國際單位 （IU，常人低於100）。

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圖1：電腦斷層顯示，右側顳骨氣房內黏膜腫脹，且有積液。（陳建志提供）

取出耳咽管開口黏液，進行培養，竟長出洛菲不動桿菌（Acinetobacter Lwoffii），這是居家環境中常見的微生物，往往附著堅硬器物表面，例如玻璃、金屬或瓷器，不會自行移動，竟然出現在人體，並不尋常。

圖2：洛菲不動桿菌到達鼻咽，通過耳咽管，感染中耳腔，擴散到整塊顳骨。（優品醫事檢驗所提供）

該患者其實是罹患了感染性顳骨炎，併發過敏性中耳炎。起因於患者不慎把細菌帶入鼻腔，細菌滋長，順著呼吸氣流，到達鼻咽，通過耳咽管，感染中耳腔，擴散到整塊顳骨。人體興起免疫反應，細菌抗原跟血液中E型免疫球蛋白（IgE） 結合，形成免疫複合體。

巨大細胞與之結合，分泌出大量組織胺，局部微血管變得通透，黏膜水腫，刺激三叉神經末梢，引發疼痛，衍生偏頭痛。由於感染及過敏持續，血液中E型免疫球蛋白濃度愈來愈高，形成「免疫記憶」。

圖3 細菌抗原跟血液中E型免疫球蛋白（IgE）結合，形成免疫複合體；巨大細胞與之結合，分泌出大量組織胺。（陳建志提供）

治療此病，止痛只能治標，不僅要給予抗組織胺治療過敏，還要根據細菌培養結果，給予適當的抗生素，口服或靜脈注射均可，直接消滅感染源。

給予副腎皮質素，使中耳腔黏膜消腫，讓顳骨氣房內分泌物和死掉的細菌抗原從耳咽管排出，間接減少過敏原。

治療必須持續，不能隨便中斷，以免細菌產生抗藥性。（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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