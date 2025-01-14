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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

9年助1658對夫妻圓夢 中醫好孕門診送椪餅祝「碰好孕」

2025/01/14 14:48

薛姓夫妻經中醫師張烱宏（左）治療，實現求子夢想，這對夫妻還自行印製「烱哥粉絲」T恤表達對張醫師的感謝。（台南市立醫院提供）

薛姓夫妻經中醫師張烱宏（左）治療，實現求子夢想，這對夫妻還自行印製「烱哥粉絲」T恤表達對張醫師的感謝。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立醫院中醫好孕門診於2016年成立，9年來成功幫助1658對夫妻克服不孕問題的挑戰，迎接新生命到來。中醫師張烱宏指該院中醫好孕門診運用中、西醫結合的療法，提供患者夫妻量身訂製的治療方案，成為不孕夫妻的重要支持。

1對37歲的薛姓夫妻多年來渴望有自己的孩子，但打拚了5年仍未成功，曾嘗試排卵藥、人工授精及試管嬰兒等方式，但均未如願，轉而求診台南市立醫院中醫好孕門診。張烱宏詳細診斷發現，丈夫精蟲狀況正常；薛妻則屬肝鬱脾虛體質，排卵期延後且高溫期偏短。經過半年多中醫調理，薛太太排卵及高溫期漸恢復正常，順利自然受孕迎來首胎，之後中醫進一步調理，她又成功懷上第2胎，目前已孕滿38週。

據統計，台灣生育率持續下降，許多夫妻在追求新生命的路上面臨重重挑戰。張烱宏表示，不孕症成因很複雜，晚婚、現代生活型態及壓力成為主要影響因素。研究顯示，女性在35歲後生育能力顯著下降；而男性在40歲後，精子品質也可能降低。

中醫師王淑秋也說，中醫在不孕治療上有獨特優勢，透過中藥、針灸及飲食調理，能有效改善女性子宮環境、提升卵子品質，同時增強男性精子質量。此外，有研究顯示中醫藥、針灸可提高試管嬰兒的臨床懷孕率和活產率，並減輕患者焦慮。市立醫院中醫好孕門診為整合性門診，由中醫科、婦產科、風濕免疫科、內分泌科、泌尿科及檢驗科專家共同合作，並與院外生殖中心密切配合，為難孕問題夫妻打造全方位的治療環境。

在春節過年到來之前，南市醫中醫好孕門診準備台南椪餅，祝福每對夫妻能「碰好運、碰好孕」，實現求子夢想。

台南市立醫院中醫好孕門診9年來成功幫助1658對夫妻好孕臨門。今年春節過年特別準備台南椪餅、祝福難孕患者「碰好運、碰好孕」。（台南市立醫院提供）

台南市立醫院中醫好孕門診9年來成功幫助1658對夫妻好孕臨門。今年春節過年特別準備台南椪餅、祝福難孕患者「碰好運、碰好孕」。（台南市立醫院提供）

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