自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

驚！日本嬰兒米餅重金屬「鎘」超標 邊境攔截780包

2025/01/14 14:27

食藥署公布最新的邊境查驗不合格名單，驚見來自日本的嬰兒米餅重金屬鎘超標。（食藥署提供）

食藥署公布最新的邊境查驗不合格名單，驚見來自日本的嬰兒米餅重金屬鎘超標。（食藥署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕嬰幼兒進入副食品階段後，家長多會選擇成分單純的米製副食品，其中日本的嬰兒米餅備受歡迎。不過食藥署今（14日）公布最新的邊境查驗不合格名單，驚見2款來自日本的嬰兒米餅，因重金屬鎘含量超標在邊境被攔截，2批產品共28.8公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

食藥署副署長林金富說明，「鎘」對嬰幼兒的傷害比成人還大，因此嬰幼兒食品中的鎘標準設定非常嚴格，限量是成人的1/4。稻米在種植過程中會吸收土壤中的鎘，尤其製作米餅時，加工過程中的乾燥和濃縮會讓鎘含量更容易超標，製作上更要謹慎挑選原料。

來自日本的嬰兒米餅，因重金屬鎘含量超標在邊境被攔截。（食藥署提供）

來自日本的嬰兒米餅，因重金屬鎘含量超標在邊境被攔截。（食藥署提供）

林金富表示，2批違規嬰兒米餅「Kameda’s Rice Cracker （Hihine）」與「Kameda’s Rice Cracker （Hihine Vegetable）」均由富山國際貿易公司進口，檢出鎘含量分別為0.046ppm及0.044ppm，超過法規上限0.04ppm。兩款產品由亀田製菓（新潟）製造，共進口780包、總重28.8公斤。食藥署將針對違規業者加強抽批查驗，抽驗比例提升為20%至50%。

最新邊境查驗不合格名單共有12批違規，除了2批日本進口嬰兒米餅有重金屬鎘超標問題，其餘仍以「農藥殘留」為大宗，包括中國的冷凍蔥碎、冷凍青蔥、鮮甜椒、草籽，美國的鮮石榴、義大利的奇異果、韓國的葡萄及草莓、日本草莓。另有1批中國進口筷子溶出試驗不符規定。

知名美式賣場好市多自義大利進口的一批「ZESPRI」奇異果，被檢出殘留農藥依芬寧0.07ppm，全批1萬8698公斤必須依規定對運或銷毀。（食藥署提供）

知名美式賣場好市多自義大利進口的一批「ZESPRI」奇異果，被檢出殘留農藥依芬寧0.07ppm，全批1萬8698公斤必須依規定對運或銷毀。（食藥署提供）

值得注意的是，知名美式賣場好市多自義大利進口的一批「ZESPRI」奇異果，被檢出殘留農藥依芬寧0.07ppm。林金富說明，依芬寧是國內准用的殺蟲劑，但台灣少有人種植奇異果，因此尚無申請用於奇異果上，因此檢出屬違規，全批1萬8698公斤必須依規定對運或銷毀。

對於又有日本、韓國草莓各有1批被檢出農藥超標，分別重127.5公斤、304公斤被退運或銷毀。林金富強調，針對韓國草莓的該報驗義務人，同產地、同號列的產品將調整為加強抽批，而日本進口草莓將維持監視查驗至今年5月31日止，也就是整個草莓季都會逐批100%檢驗農藥，合格才准進口。

又有日本草莓被檢出農藥超標；對此，食藥署強調，日本進口草莓將維持監視查驗至今年5月31日止，也就是整個草莓季都會逐批100%檢驗農藥，合格才准進口。（食藥署提供）

又有日本草莓被檢出農藥超標；對此，食藥署強調，日本進口草莓將維持監視查驗至今年5月31日止，也就是整個草莓季都會逐批100%檢驗農藥，合格才准進口。（食藥署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中