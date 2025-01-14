驚！日本嬰兒米餅重金屬「鎘」超標 邊境攔截780包

食藥署公布最新的邊境查驗不合格名單，驚見來自日本的嬰兒米餅重金屬鎘超標。（食藥署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕嬰幼兒進入副食品階段後，家長多會選擇成分單純的米製副食品，其中日本的嬰兒米餅備受歡迎。不過食藥署今（14日）公布最新的邊境查驗不合格名單，驚見2款來自日本的嬰兒米餅，因重金屬鎘含量超標在邊境被攔截，2批產品共28.8公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

食藥署副署長林金富說明，「鎘」對嬰幼兒的傷害比成人還大，因此嬰幼兒食品中的鎘標準設定非常嚴格，限量是成人的1/4。稻米在種植過程中會吸收土壤中的鎘，尤其製作米餅時，加工過程中的乾燥和濃縮會讓鎘含量更容易超標，製作上更要謹慎挑選原料。

請繼續往下閱讀...

來自日本的嬰兒米餅，因重金屬鎘含量超標在邊境被攔截。（食藥署提供）

林金富表示，2批違規嬰兒米餅「Kameda’s Rice Cracker （Hihine）」與「Kameda’s Rice Cracker （Hihine Vegetable）」均由富山國際貿易公司進口，檢出鎘含量分別為0.046ppm及0.044ppm，超過法規上限0.04ppm。兩款產品由亀田製菓（新潟）製造，共進口780包、總重28.8公斤。食藥署將針對違規業者加強抽批查驗，抽驗比例提升為20%至50%。

最新邊境查驗不合格名單共有12批違規，除了2批日本進口嬰兒米餅有重金屬鎘超標問題，其餘仍以「農藥殘留」為大宗，包括中國的冷凍蔥碎、冷凍青蔥、鮮甜椒、草籽，美國的鮮石榴、義大利的奇異果、韓國的葡萄及草莓、日本草莓。另有1批中國進口筷子溶出試驗不符規定。

知名美式賣場好市多自義大利進口的一批「ZESPRI」奇異果，被檢出殘留農藥依芬寧0.07ppm，全批1萬8698公斤必須依規定對運或銷毀。（食藥署提供）

值得注意的是，知名美式賣場好市多自義大利進口的一批「ZESPRI」奇異果，被檢出殘留農藥依芬寧0.07ppm。林金富說明，依芬寧是國內准用的殺蟲劑，但台灣少有人種植奇異果，因此尚無申請用於奇異果上，因此檢出屬違規，全批1萬8698公斤必須依規定對運或銷毀。

對於又有日本、韓國草莓各有1批被檢出農藥超標，分別重127.5公斤、304公斤被退運或銷毀。林金富強調，針對韓國草莓的該報驗義務人，同產地、同號列的產品將調整為加強抽批，而日本進口草莓將維持監視查驗至今年5月31日止，也就是整個草莓季都會逐批100%檢驗農藥，合格才准進口。

又有日本草莓被檢出農藥超標；對此，食藥署強調，日本進口草莓將維持監視查驗至今年5月31日止，也就是整個草莓季都會逐批100%檢驗農藥，合格才准進口。（食藥署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法