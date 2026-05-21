健康網》明明不餓卻狂吃！ 專家揭食慾失控元凶 不是意志力差

營養師張馨方表示，當睡眠不足時，身體內分泌容易失衡，可能讓人落入「虛假飢餓」狀態，即使剛吃飽，大腦仍不斷發出想吃東西的訊號；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明不餓，卻一直想吃零食、甜食或炸物，可能不是意志力不夠，而是睡眠不足影響食慾。營養師張馨方表示，當睡眠不足時，身體內分泌容易失衡，可能讓人落入「虛假飢餓」狀態，即使剛吃飽，大腦仍不斷發出想吃東西的訊號。

為什麼睡不飽會變身大胃王？對此，張馨方於臉書粉專「ViVi營養生活話」發文指出，關鍵在於以下3點：

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●食慾總部的拉鋸戰失守：人體內有兩大掌控食慾的關鍵，睡眠不足會讓飢餓素（Ghrelin）瘋狂踩油門，同時讓傳遞飽足訊號的瘦體素（Leptin）直接熄火，這種一進一退的失衡，會讓人即便吃飽，大腦卻還在瘋狂發出「我還要吃」的指令。

●大腦在尋找能量補給：當體力透支時，大腦會啟動補償機制，試圖找尋最快、最廉價的能量來源。此時高熱量的甜食與炸物，對疲倦的你來說，雖然瞬間給了滿足感，背後卻要付出加倍的代謝代價。大腦對這些獎勵性食物的反應會變得異常靈敏，讓你完全無法抵抗這些食物。

●血糖調控陷入亂碼模式：熬夜會干擾身體處理醣類的能力，當睡眠債累積越多，血糖穩定度就越差，這種不穩定的能量波動會誘發強烈的嘴饞感，讓人陷入「越累越想吃、越吃越虛胖」的惡性循環。

想讓食慾回歸正常，張馨方提出以下3建議：

1.補眠才是最強的減脂藥：如果覺得最近控制不住嘴巴，先別急著斷食，晚上提早1小時上床睡覺，讓食慾荷爾蒙重新歸零，比任何節食方法都有效。

2.早餐用「優質蛋白」開機：睡不好的隔天，早餐更要吃對。建議喝1瓶無糖豆漿配上1顆水煮蛋、茶葉蛋，或是一碗無糖優格。優質蛋白能幫你拉長飽足感的戰線，避免下午產生報復性食慾。

3.拒絕咖啡因的「延遲代價」：下午2點後請盡量遠離咖啡或濃茶，過量的咖啡因會讓晚上更難深眠，這份「睡眠債」會在隔天加倍轉嫁到食慾上。

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