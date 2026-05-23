伊波拉疫情升級！剛果民主共和國列「非常高」風險 台暫維持第2級警示

疾管署發言人曾淑慧表示，WHO此次調升剛果民主共和國風險等級，主要與疫情近期快速擴大有關，但我國旅遊疫情建議維持第二級警示。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕伊波拉疫情升溫，世界衛生組織（WHO）根據最新疫情證據，調升剛果民主共和國伊波拉病毒感染風險評估等級，由原先「高（high）」提升至「非常高（very high）」。不過，WHO評估全球風險仍維持低等級，我國目前也尚無任何確診或疑似病例，因此疾管署表示，台灣暫時維持「旅遊疫情建議」第2級警示，提醒民眾赴當地旅遊，應採取加強防護措施。

疾管署發言人曾淑慧表示，WHO此次調升剛果民主共和國風險等級，主要與疫情近期快速擴大有關。根據WHO資料，當地短時間內疑似或確診病例已由約246例增至近750例，疑似或確診死亡人數也增加至177人，顯示疫情擴散速度明顯加快。

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曾淑慧指出，WHO同時提醒，目前掌握的病例數可能仍低估實際感染規模，代表病毒可能已在社區中傳播一段時間才被發現。此外，疫情已出現跨境傳播跡象，加上部分疫區醫療資源有限、接觸者追蹤困難，以及當地存在安全與衝突問題，都讓疫情控制難度進一步提高。

此次疫情由較罕見的Bundibugyo型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）引起。專家指出，目前尚無獲核准、專門針對此型病毒的疫苗或治療方式，因此疫情監測與公共衛生介入格外重要。

不過，曾淑慧強調，雖然伊波拉在當地威脅程度升高，但目前仍主要透過直接接觸感染者血液、體液或受污染物品傳播，並沒有證據顯示具空氣傳播能力，也不像一般呼吸道病毒容易在人群中快速擴散。加上目前國際輸出病例有限，因此WHO仍維持全球風險為低。

因應WHO先前宣布剛果民主共和國及烏干達伊波拉疫情已構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），台灣已同步將兩國國際旅遊疫情建議等級，由第1級「注意」調升至第2級「警示」。疾管署表示，目前暫無進一步升級規劃，將持續監測國際疫情發展。

疾管署也提醒，前往疫區民眾應避免接觸病患血液、體液及野生動物，落實手部衛生與個人防護；返國後若出現發燒、倦怠、嘔吐、腹瀉或出血等症狀，應盡速就醫，並主動告知旅遊史。

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