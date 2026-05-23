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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》2月女嬰染百日咳 醫建議接種「金孫疫苗」

2026/05/23 16:33

近日傳出有未滿2個月的女嬰確診百日咳。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近日傳出有未滿2個月的女嬰確診百日咳。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日疾管署公布新的百日咳確定病例。疾管署表示，一名北部未滿2個月的女嬰因尚未達可接種疫苗年齡，未曾施打五合一疫苗，4月下旬開始出現持續咳嗽、咳到嘔吐及尿量減少等症狀，住院檢驗後確診百日咳。

家醫科醫師陳爰邑在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」表示，爸媽可能疑惑「寶寶都有按時打預防針，怎麼還會中招？」其實，百日咳往往是由同住照顧者，在不經意間透過飛沫帶回家傳染給幼兒的。為了保護家中的心肝寶貝，必須先了解這個狡猾的疾病。

百日咳是由百日咳桿菌引起的急性呼吸道傳染病，臨床症狀主要分為三個階段：

●黏膜期（1-2 週）： 傳染力最強！但症狀極像一般感冒。

●陣發期（1-2 個月）： 演變成嚴重的陣發性劇烈咳嗽。小於 6 個月的嬰兒症狀常不典型，容易直接以「呼吸暫停」、發紺或重症表現，非常危險。

●恢復期（數週至數月）： 咳嗽次數與嚴重度逐漸減少，直到痊癒。

百日咳的治療方式主要是使用抗生素。若進展到陣發期，抗生素對減緩症狀效果就相對有限。因此預防絕對勝於治療。

疫苗雙重防護網：補足「出生頭 2 個月」的免疫空窗

既然有疫苗，為什麼寶寶還會被傳染？關鍵就在於出生滿 2 個月前的「免疫空窗期」！雖然政府提供了完善的幼兒常規疫苗（出生滿 2、4、6、18 個月及入學前），為了填補到滿2個月這段高風險空窗，我們需要身邊的「神隊友」們攜手築起包圍網：

第一道防線：孕媽咪「每次懷孕」都要打。

建議孕媽咪在每次懷孕的第 27-36 週，自費接種 1 劑 Tdap 疫苗。

確保在懷孕後期讓母體產生最高濃度的抗體，並透過胎盤直接傳給寶寶，做為孩子出生時自帶防護力

第二道防線：爸爸、祖父母，一起施打「金孫疫苗」。

由於嬰幼兒接觸最頻繁的就是同住家人，除了爸爸媽媽，最疼愛寶貝的阿公、阿嬤、甚至保母等主要照顧者，也建議自費接種 1 劑 Tdap 疫苗！

在我們診間裡，大家都親切地把這一劑稱作「金孫疫苗」，讓我們一起用滿滿的愛與疫苗，為孩子築起最安全的防護圈吧！

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