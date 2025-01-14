健保總額基期遭質疑開特例 5大醫護團體苦訴遭欠點值困境

今年健保總額9286億元，成長率5.5%，但遭質疑總額基期開特例，埋下成長率被低估的疑慮。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕今（2025）年健保總額9286億元，成長率5.5%，但遭質疑總額基期開特例，埋下成長率被低估的疑慮。對此，5大醫護團體今（14日）發出聲明表示，過去實際支出超出預算，這些歷史積欠「醫界點值事實」至今未獲有效解決，呼籲健保改革應優先著力於補足過去的不足，而非僅片面討論今年基期問題。

外界質疑，今年健保總額補入前2年度投保人口預估成長率與實際的差值，且不扣減西醫基層、中醫未執行的部分預算，直接墊高今年的基期，成長率遭低估。

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台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今發出聯合聲明回應。

5大醫護團體指出，根據國際數據，台灣的醫療支出占GDP的比重為全球先進國家中最低。即使在鄰近的亞洲國家中，醫療健康投資指標也遠遠落後於日本與韓國，顯示目前的健保資源分配已無法滿足醫療體系的基本需求。

5大醫護團體說明，多年來，健保點值因長期「複利負成長」的影響而嚴重徧低，例如，自2004年起，醫院被要求執行B、C型肝炎相關治療計畫，但實際支出遠超預算。以99年度為例，雖原藥物預算編列6.22億元，實際支出卻高達28.17億元，不足21.94億元，全由醫院總額吸收。

5大醫護團體也提到，國健署、疾管署、心健司等部會主導的多項計畫，包括愛滋病及罕見疾病治療等，也需依賴醫院總額支應，負擔之沉重可謂罄竹難書。不僅使醫事人員薪資停滯，也讓醫療機構的財務壓力逐步升高，甚至不得不通過關閉病床來應對經營困境。

5大醫護團體控訴，醫界長期承受健保總額不足導致的點值稀釋問題，而這些歷史積欠「醫界點值事實」至今未獲得有效解決。健保改革應優先著力於補足過去的不足，而非僅片面討論今年基期問題，因為這無助於真正化解制度性挑戰。

5大醫護團體也呼籲，應全面審視健保制度長期以來對醫界的壓力，提出具體且有效的補償方案，展現公正性與責任感，為醫療體系的永續發展奠定堅實基礎。

此外，5大醫護團體指出，健保支付標準多年未作合理調整。健保成長率提高，預算雖進入健保基金，但特約醫療院所仍需提供醫療服務才能獲得收入。目前的協商公式並未考量新藥、新科技的飛速進步，導致民眾的健保權益受損，醫療院所也無法有效應對新需求；在醫療成本持續上升的背景下，新藥、新科技、新技術的迅速發展，以及數位轉型和環境永續相關支出，早已超出現行健保總額的支應範圍，致使醫院經營普遍虧損。醫事人員的薪資與就業環境未能獲得改善，導致人力資源逐漸流失，醫療服務體系不堪重負，特別是健保未限制民眾的就醫行為，加之總額增幅不足，使得點值不斷下滑，進一步加劇醫界的運作挑戰。

5大醫護團體也點出，公共衛生項目的支出規劃亦存在結構性缺陷，未能設計完善的專款預算，致使超出部分由一般服務預算支應，進一步稀釋點值，加重醫療機構負擔。例如，慢性B型及C型肝炎治療、新冠疫情等公共衛生項目多次超出預算，揭示健保資源分配與實際需求之間的嚴重脫節，林林種種的問題應在點值檢討中得到妥善處理，並回應醫界的期待。

5大醫護團體再次感謝行政院及衛福部對於今年健保總額高推估的支持，此舉顯示政府對醫療體系永續發展的高度重視。醫界誠摯希望健保會某些專家學者應秉持學者中立立場，全面考量歷史積欠「醫界點值事實」與現實挑戰，避免偏頗，維護醫界與全民對健保制度的信任，以實現醫療體系的永續發展。

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