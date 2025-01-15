健康網》適量喝咖啡護心！ 研究點「最佳飲用時間」

研究顯示，把咖啡集中在早晨（4時至11時59分）喝，可能比全天分散喝更能有效降低心血管與全因死亡風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天喝杯咖啡提神醒腦是許多人的日常，過去有多項研究證實，適量飲用咖啡可降低心血管疾病風險，但卻不知道什麼時候喝效果較佳；對此，腎臟科醫師王介立引述研究指出，把咖啡集中在早晨（上午4時至11時59分）喝，可能比全天分散喝更能有效降低心血管與全因死亡風險。

王介立在粉專「王介立醫師」發文指出，過去許多研究都集中在咖啡「攝取量」與心血管疾病、糖尿病或死亡風險的關係。不少結果顯示，中度咖啡飲用（約2–3杯／天） 與較低的心血管疾病和全因死亡風險有關。然這些研究並沒有進一步分析「一天之中什麼時候喝咖啡」對健康的影響。

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1項美國杜蘭大學（Tulane University）研究針對「咖啡飲用時間」對死亡風險的影響，探討「飲用時間」是否會修飾（modify）咖啡總攝取量與死亡之間的關係。該研究使用NHANES資料（1項美國代表性健康與營養調查），排除懷孕、熱量回報過高或過低、診斷過心血管疾病或癌症者，共納入40,725名18歲以上成人，分析1999–2018年，追蹤至2019年底，觀察參與者中位數近10年的死亡狀況。

不只如此，為確認「群集分析（clustering）」出的咖啡飲用時間模式是否具穩定度，該研究也從另2個子研究收集7天飲食日記資料，進一步外部驗證。將1天24小時分成：早晨（4時至11時59分）、下午（12時至16時59分）、晚上（17時至隔日3時59分），透過二步驟群集分析，辨識出咖啡飲用時間分布最明顯、穩定分群，其中36%早晨型，只在早晨喝咖啡者；16%為全天型，從早到晚都會喝咖啡；以及48%不喝咖啡。

醫師表示，咖啡含咖啡因，下午或晚上喝可能會打亂睡眠與內在生理時鐘，進而削弱咖啡本身可能帶來的益處；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

早晨喝咖啡死亡風險降 應與3機制相關

研究結果發現，相比於不喝咖啡者相比，早晨型顯示全因死亡、心血管疾病死亡風險大幅降低，但癌症死亡在統計上未達顯著降低。至於全天型飲用咖啡者，相比於不喝咖啡者，在全因死亡和心血管死亡上皆未出現統計上顯著的降低風險，無法確認存在保護效果，另，癌症死亡也沒有顯著關聯。

除了飲用時間外，研究也針對飲用量（0-1杯、1-2杯、2-3杯、3 杯以上）和「早晨型、全天型」進行交互作用分析。結果顯示，早晨型即使是喝3杯以上，依然和較低的全因死亡與心血管死亡風險有關，全天型則是各種杯數都沒有顯著的保護效果。推測與下列機制有關：

●生理節律（circadian rhythm）與睡眠：咖啡含咖啡因，下午或晚上喝可能會打亂睡眠與內在生理時鐘，進而削弱咖啡本身可能帶來的益處。而早晨喝咖啡則與自然睡醒作息較吻合，或許就比較不會干擾夜間的褪黑激素（melatonin）分泌。

●抗發炎、代謝效應：咖啡富含多種生物活性物質（如多酚），能帶來抗氧化、抗發炎效果。而早晨是一些發炎標記物自然較高的時段，若此時透過咖啡成分的抗發炎作用，可能對心血管代謝更有幫助。

●生活習慣的標記（marker effect）：不排除早晨型咖啡使用者整體生活型態較健康，例如早起運動、均衡飲食、晚間規律就寢等。雖然研究已試著校正多種混雜因子（年齡、BMI、抽菸、飲食分數、睡眠時數等），但仍可能有殘餘混雜（例如是否輪班、起床時間等）。

王介立補充，該研究屬觀察性研究，無法得出「早上喝咖啡導致壽命更長」的直接因果結論，而只能說有關聯性和統計上顯著結果。然而，在已知咖啡具保護作用且對身體安全性良好的前提下，本研究倒是提供值得思考的生活方式建議：若想追求咖啡的健康效益，盡量在早晨喝完，下午或晚上少量或不喝。不過，仍體醒，應考量個人身體狀況與敏感度，維持整體健康生活習慣。

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