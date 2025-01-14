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健康網》學測最後衝刺！營養師：吃櫻桃及「11食材」健腦

2025/01/14 17:10

薛曉晶表示，藍莓、草莓、黑莓、櫻桃、葡萄等水果，都富含蔬果多酚，能提升專注力與健腦功能；示意圖。（圖取自photoAC）

薛曉晶表示，藍莓、草莓、黑莓、櫻桃、葡萄等水果，都富含蔬果多酚，能提升專注力與健腦功能；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕學測剩不到幾天了！各位考生都準備好了嗎？營養師薛曉晶表示，藍莓、草莓、黑莓、櫻桃、葡萄等水果；菠菜、羽衣甘藍、紫甘藍、洋蔥等蔬菜；或綠茶、黑巧克力（70%以上可可含量）、橄欖油等食材，都富含蔬果多酚，能提升專注力與健腦功能，還推薦4道富含多酚的午餐食譜。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，蔬果中的多酚有益於大腦健康，不僅能提高腦血流量、改善神經可塑性，還能有效降低氧化壓力、炎症，和延緩認知衰退。

多酚促進大腦健康

1.增強記憶與認知功能：根據Foods（2019）研究，多酚提高腦血流量與氧氣供應，促進神經可塑性，特別是在記憶改善方面表現突出。

2.抗氧化與抗炎作用：Current Nutrition & Food Science（2020）顯示，多酚可通過抗氧化與抗炎作用保護中樞神經系統，減少神經退行性疾病的風險。

3.減緩大腦老化：Annals of the New York Academy of Sciences（2002）指出，富含多酚的水果如藍莓，能減少與年齡相關的腦功能衰退。

薛曉晶說，抗氧化多酚沙拉能補充多酚與健康脂肪，促進腦部血液循環；示意圖。（圖取自freepik）

薛曉晶說，抗氧化多酚沙拉能補充多酚與健康脂肪，促進腦部血液循環；示意圖。（圖取自freepik）

4.改善神經信號與行為表現：Brain Plasticity（2021）強調，多酚補充與減少認知衰退和癡呆風險顯著相關。

5.保護神經功能：Journal of Agricultural and Food Chemistry（2008）研究漿果多酚對神經可塑性與運動功能的保護作用。

抗氧化多酚沙拉

材料：蘿美生菜、羽衣甘藍、紫甘藍、草莓、藍莓、堅果（如核桃、腰果）。

調味：橄欖油+檸檬汁+少量蜂蜜。

功效：補充多酚與健康脂肪，促進腦部血液循環。

彩椒雞胸藜麥碗

材料：藜麥、烤雞胸肉、甜椒（紅、黃、綠）、洋蔥。

調味：橄欖油+香草調料。

功效：均衡蛋白質與多酚攝取，穩定血糖提升專注力。

薛曉晶說，烏龍烤鮭魚能提供多酚與Omega-3脂肪酸，保護大腦神經功能；示意圖。（圖取自freepik）

薛曉晶說，烏龍烤鮭魚能提供多酚與Omega-3脂肪酸，保護大腦神經功能；示意圖。（圖取自freepik）

藍莓優格碗

材料：無糖希臘優格、藍莓、黑莓、少量堅果。

功效：天然多酚與益生菌的完美組合，支持腸腦軸健康。

烏龍烤鮭魚

材料：烏龍茶、鮭魚（用烏龍茶加少量水、米酒醃製）、橄欖油、花椰菜、胡蘿蔔。

功效：提供多酚與Omega-3脂肪酸，保護大腦神經功能。

貼心小提醒

●每餐至少搭配2種顏色的蔬果，確保多酚攝取豐富且全面。

●避免過多加工食品，過多烹調會降低多酚含量，建議選擇生食或簡單的烹飪方式。

●橄欖油與堅果有助於，吸收脂溶性抗氧化劑，提升多酚效益。

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