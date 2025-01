健康網》學測最後衝刺！營養師：吃櫻桃及「11食材」健腦

薛曉晶表示,藍莓、草莓、黑莓、櫻桃、葡萄等水果,都富含蔬果多酚,能提升專注力與健腦功能;示意圖。(圖取自photoAC)

葉立斌/核稿編輯

〔健康頻道/綜合報導〕學測剩不到幾天了!各位考生都準備好了嗎?營養師薛曉晶表示,藍莓、草莓、黑莓、櫻桃、葡萄等水果;菠菜、羽衣甘藍、紫甘藍、洋蔥等蔬菜;或綠茶、黑巧克力(70%以上可可含量)、橄欖油等食材,都富含蔬果多酚,能提升專注力與健腦功能,還推薦4道富含多酚的午餐食譜。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示,蔬果中的多酚有益於大腦健康,不僅能提高腦血流量、改善神經可塑性,還能有效降低氧化壓力、炎症,和延緩認知衰退。

請繼續往下閱讀...

多酚促進大腦健康

1.增強記憶與認知功能:根據Foods(2019)研究,多酚提高腦血流量與氧氣供應,促進神經可塑性,特別是在記憶改善方面表現突出。

2.抗氧化與抗炎作用:Current Nutrition & Food Science(2020)顯示,多酚可通過抗氧化與抗炎作用保護中樞神經系統,減少神經退行性疾病的風險。

3.減緩大腦老化:Annals of the New York Academy of Sciences(2002)指出,富含多酚的水果如藍莓,能減少與年齡相關的腦功能衰退。

薛曉晶說,抗氧化多酚沙拉能補充多酚與健康脂肪,促進腦部血液循環;示意圖。(圖取自freepik)

4.改善神經信號與行為表現:Brain Plasticity(2021)強調,多酚補充與減少認知衰退和癡呆風險顯著相關。

5.保護神經功能:Journal of Agricultural and Food Chemistry(2008)研究漿果多酚對神經可塑性與運動功能的保護作用。

抗氧化多酚沙拉

材料:蘿美生菜、羽衣甘藍、紫甘藍、草莓、藍莓、堅果(如核桃、腰果)。

調味:橄欖油+檸檬汁+少量蜂蜜。

功效:補充多酚與健康脂肪,促進腦部血液循環。

彩椒雞胸藜麥碗

材料:藜麥、烤雞胸肉、甜椒(紅、黃、綠)、洋蔥。

調味:橄欖油+香草調料。

功效:均衡蛋白質與多酚攝取,穩定血糖提升專注力。

薛曉晶說,烏龍烤鮭魚能提供多酚與Omega-3脂肪酸,保護大腦神經功能;示意圖。(圖取自freepik)

藍莓優格碗

材料:無糖希臘優格、藍莓、黑莓、少量堅果。

功效:天然多酚與益生菌的完美組合,支持腸腦軸健康。

烏龍烤鮭魚

材料:烏龍茶、鮭魚(用烏龍茶加少量水、米酒醃製)、橄欖油、花椰菜、胡蘿蔔。

功效:提供多酚與Omega-3脂肪酸,保護大腦神經功能。

貼心小提醒

●每餐至少搭配2種顏色的蔬果,確保多酚攝取豐富且全面。

●避免過多加工食品,過多烹調會降低多酚含量,建議選擇生食或簡單的烹飪方式。

●橄欖油與堅果有助於,吸收脂溶性抗氧化劑,提升多酚效益。

☆健康新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息,請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法