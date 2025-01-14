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新北市AI智慧健康產業體驗創新日3月11日登場 即起招募企業參展

2025/01/14 14:30

經發局114年強化AI應用與智慧健康創新發展，將於3月11日舉辦體驗創新日，歡迎企業免費報名參展。（新北市經發局提供）

經發局114年強化AI應用與智慧健康創新發展，將於3月11日舉辦體驗創新日，歡迎企業免費報名參展。（新北市經發局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣預計在2026年邁入超高齡社會，為助企業拓展智慧健康產業商機，新北市經濟發展局將在3月11日舉辦「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」，透過專屬論壇、體驗展示與商機方式，建構更完整的高齡產業生態系與商機，即日起至1月20日招募企業免費參展。

經發局長盛筱蓉表示，新北市404萬人口中已有76萬名高齡者，然而健康不僅限於老年階段，更要從全民預防和促進健康開始，透過AI應用科技技術，結合生技與健康福祉，可協助製造業朝高科技領域轉型，今年以AI數位科技應與智慧健康產業雙發展引擎，推動新北市產業轉型升級。

盛筱蓉指出，「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」當天會邀請專家與企業代表進行專題演講，也將邀請企業展示AI智慧科技如何因應高齡化挑戰，提供企業展現創新技術的舞台，即日起至1月20日止，歡迎AI技術與智慧健康相關產業的企業報名。更多活動資訊與報名詳情，請至新北市經濟發展局官網查詢。

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