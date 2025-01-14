自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》前立委鄭余鎮心臟病逝 健保署曝症狀、1招自救

2025/01/14 11:07

前民進黨立委鄭余鎮於7日凌晨因心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。（資料照）

前民進黨立委鄭余鎮於7日凌晨因心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前民進黨立委鄭余鎮本（1）月7日凌晨因心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。健保署提醒，當感到胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等不適症狀時，恐是心臟病發，應特別留意。若心臟病發作時，應立即採半坐臥姿勢，若已接受治療，旁人應協助患者服藥，密切觀察意識呼吸和脈搏。

鄭余鎮曾任台北縣（現新北市）新莊市長、4屆立委，與新莊淵源深厚，也在民進黨成立後加入，擔任要職，不論在黨內，還是政壇都極具地位。不料，卻在多年前因與藝人王筱嬋鬧出「天上掉下來的禮物」婚外情，遭到民進黨開除黨籍，後數次參選立委，都失敗告終，黯然淡出政壇。

心臟病8危險因子 6招預防

健保署表示，心臟病發作是心臟肌肉氧氣的供應不足所產生的種種病症，如心律不整、心絞痛、心血管阻塞、心衰竭，以及無症狀猝死。當發現胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀時，小心是心臟病發作。

健保署指出，心臟病危險因子包括：高血壓、糖尿病、血脂異常、抽菸、肥胖、缺乏運動、有心臟病家族史；亦或是大於45歲的男性，大於55歲或已停經的女性尤須注意，因此整理6招預防法供參：

●保持健康：注意日常保健，聽從醫師指導，使生活簡單化可降低心臟病發生率。

●戒菸：大約30％心臟病發作主因是抽菸，抽菸使小血管狹窄，增加血中一氧化碳含量，降低心臟供氧量。

健保署建議，規律運動、減肥護心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

健保署建議，規律運動、減肥護心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●減肥：盡量攝取低脂肪、高纖維的碳水化合物做為能量來源，少攝取肉類食品，因其含豐富飽和脂肪酸，會增加膽固醇含量。另外，少吃油炸食物及甜點，多吃水果、蔬菜、豆類及魚，可使膽固醇下降。

●不喝酒或喝適量的酒：適量的酒指的是每天飲酒量不超過純酒精20c.c.，飲酒過量會使心臟肌肉衰弱、心律不整，增加心臟病發作機率。

●規律運動：保持規律運動，可增加心肌的耐受力。

●減少壓力：找出生活中壓力的來源並設法避免。

除此之外，健保署提及，及早治療會加重病情的疾病，如感冒、發燒、貧血、肺功能衰竭、心衰竭、甲狀腺功能異常等，並規則服藥及按時回診。一旦發現自己有疑似心臟病發作症狀，讓患者採半坐臥姿勢，立即送醫治療，假使有冠狀動脈病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片或噴劑做緊急救護，再送醫接受治療。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中