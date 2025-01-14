健康網》前立委鄭余鎮心臟病逝 健保署曝症狀、1招自救

前民進黨立委鄭余鎮於7日凌晨因心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前民進黨立委鄭余鎮本（1）月7日凌晨因心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。健保署提醒，當感到胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等不適症狀時，恐是心臟病發，應特別留意。若心臟病發作時，應立即採半坐臥姿勢，若已接受治療，旁人應協助患者服藥，密切觀察意識呼吸和脈搏。

鄭余鎮曾任台北縣（現新北市）新莊市長、4屆立委，與新莊淵源深厚，也在民進黨成立後加入，擔任要職，不論在黨內，還是政壇都極具地位。不料，卻在多年前因與藝人王筱嬋鬧出「天上掉下來的禮物」婚外情，遭到民進黨開除黨籍，後數次參選立委，都失敗告終，黯然淡出政壇。

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心臟病8危險因子 6招預防

健保署表示，心臟病發作是心臟肌肉氧氣的供應不足所產生的種種病症，如心律不整、心絞痛、心血管阻塞、心衰竭，以及無症狀猝死。當發現胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難或感覺消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等症狀時，小心是心臟病發作。

健保署指出，心臟病危險因子包括：高血壓、糖尿病、血脂異常、抽菸、肥胖、缺乏運動、有心臟病家族史；亦或是大於45歲的男性，大於55歲或已停經的女性尤須注意，因此整理6招預防法供參：

●保持健康：注意日常保健，聽從醫師指導，使生活簡單化可降低心臟病發生率。

●戒菸：大約30％心臟病發作主因是抽菸，抽菸使小血管狹窄，增加血中一氧化碳含量，降低心臟供氧量。

健保署建議，規律運動、減肥護心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●減肥：盡量攝取低脂肪、高纖維的碳水化合物做為能量來源，少攝取肉類食品，因其含豐富飽和脂肪酸，會增加膽固醇含量。另外，少吃油炸食物及甜點，多吃水果、蔬菜、豆類及魚，可使膽固醇下降。

●不喝酒或喝適量的酒：適量的酒指的是每天飲酒量不超過純酒精20c.c.，飲酒過量會使心臟肌肉衰弱、心律不整，增加心臟病發作機率。

●規律運動：保持規律運動，可增加心肌的耐受力。

●減少壓力：找出生活中壓力的來源並設法避免。

除此之外，健保署提及，及早治療會加重病情的疾病，如感冒、發燒、貧血、肺功能衰竭、心衰竭、甲狀腺功能異常等，並規則服藥及按時回診。一旦發現自己有疑似心臟病發作症狀，讓患者採半坐臥姿勢，立即送醫治療，假使有冠狀動脈病史者，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片或噴劑做緊急救護，再送醫接受治療。

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